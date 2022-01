Des milliers de foyers guadeloupéens privés d'électricité

Une importante panne cause actuellement des coupures de courant dans de nombreuses communes de Guadeloupe.

Guadeloupe La 1ère •

Mauvaise surprise pour des milliers de foyers guadeloupéens, ce lundi 17 janvier, au soir. Pas d'électricité depuis de longues minutes.

Dans un communiqué, EDF Guadeloupe explique qu'une "baisse de la production liée à une avarie technique importante chez un producteur d’électricité met en risque l’équilibre du système électrique sur le territoire".

Selon EDF, le problème vient de la centrale de production électrique insulaire de Jarry, à Baie-Mahault.

En conséquence, des risques de coupures ont été annoncés sur certaines zones, dans la soirée.

Au Lamentin, à Sainte-Rose, aux Abymes, à Saint-François, à Bouillante, à Baie-Mahault et dans plusieurs autres communes, les rues sont éclairées par les feux des voitures, les habitants ont dû sortir lampes et bougies.

En clair, la quasi totalité de la Grande-Terre et une partie de la Basse-Terre.

La population est invitée à limiter l'usage des équipements électriques, recommande EDF Guadeloupe.

Plus d'informations à venir.