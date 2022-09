Une rentrée dans un contexte de crise de recrutement des enseignants

Un peu plus de 86 000 élèves ont fait leur retour en classe jeudi, dans notre archipel. Une rentrée sous le signe d'une inflation importante et dans un contexte de crise de recrutement des enseignants

Barbara Pelmard •

C'était une date attendue pour certains et redoutée par d'autres. La rentrée scolaire est toujours un moment particulier pour les enfants. Jeudi 1er septembre, un peu plus de 86 000 élèves guadeloupéens ont donc repris le chemin de l’école en Guadeloupe. Le plus souvent avec le sourire sans masque ni protocole sanitaire. Une rentrée presque normale après deux ans de pandémie. Mais non sans inquiétudes.

Car l'une des préoccupations de cette rentrée 2022/2023, c'est la pénurie de professeurs que dénoncent les syndicats.

4000 postes non pourvus au concours au niveau de l'hexagone qui a également des conséquences au niveau de notre archipel. Les contractuels ou les néo-contractuels qui ont passé les concours se sont retrouvés mutés dans les académies déficitaires comme Versailles et on se pose la question. Seront-ils remplacés ? Jean Dernault, secrétaire général du Syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe (SPEG)

Un point de vue que ne partage pas la rectrice de l'académie de Guadeloupe, Christine Gangloff-Ziegler. Et pour elle, la réponse est toute simple.

Nous avons tout un volet d'enseignants remplaçants disponibles. Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l'académie de Guadeloupe

Pourtant selon les syndicats, le problème est bien réel. Il y aurait même des classes qui fermeraient dans certaines écoles. Un phénomène qui aurait également une explication. Selon la rectrice, les classes fermeraient car il y aurait moins d'élèves inscrits cette année.

11% de baisse sur l'ensemble du nombre d'élèves sur l'ensemble de l'académie, sur cinq ans. Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l'académie de Guadeloupe

Les inquiétudes sont également très vives du côté des parents d'élèves. Car de nombreux élèves ont rapporté depuis jeudi, jour de leur rentrée, des postes vacants d'enseignants dans leurs établissements.

J'ai entendu l'auto-satisfaction de la rectrice concernant la rentrée scolaire disant que tout allait bien dans ce monde. Mais en tout cas, les premières remontées que nous avons au niveau de la Fapeg, c'est qu'il manque énormément de professeurs dans nos établissements scolaires [...] On verra ce qu'il va se passer concernant les recrutements. On parle de formation de quatre jours des enseignants. J'espère que nous n'allons pas en arriver là parce que ça pose déjà un problème au niveau du niveau de nos élèves. Michel Gédéon, président de la Fédération des parents d'élèves de Guadeloupe (Fapeg)

Une crise du corps enseignant qui tend à montrer les failles du système éducatif en cette nouvelle rentrée.

