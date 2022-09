Une rentrée universitaire sans entraves

L'heure de la rentrée universitaire sonne aussi pour les étudiants de l’Université des Antilles. Un établissement sur plusieurs sites en Guadeloupe et en Martinique. Et cette année, l’Université compte bien poursuivre sa mutation, avec l’ouverture de nouvelles filières, comme le cycle complet de la médecine et une licence métiers de la mer.

S. Gilles •

Allan Colonette, représentant des étudiants au sein du Conseil d’administration de l’UA Ces quelques mots d’Allan Colonette, le représentant des étudiants au sein du Conseil d’administration de l’UA trahissent un enthousiasme bien palpable lié à cette rentrée libérée de quasi toutes entraves sanitaires… Allan Colonette qui porte également la casquette de Représentant de l’association GWADA STAPS. Une unité de formation particulièrement secouée par la COVID Allan Colonette, représentant des étudiants au sein du Conseil d’administration de l’UA Cet enthousiasme sera certainement partagé par les quelques 14 000 Etudiants attendus cette année sur les campus de Guadeloupe et de Martinique.

Michel Geoffroy président de l’Université des Antilles Michel Geoffroy président de l’Université des Antilles amphithéâtre de l'université • ©Cap/FB/UA Preuve que l’attractivité de l’établissement reste importante aux yeux des Bacheliers Antillais. Une attractivité qui sera encore plus forte en 2023 avec l’ouverture du deuxième cycle de médecine et la licence les métiers de la mer ; Cette rentrée 2022 propose tout de même une nouveauté. Michel Geoffroy président de l’Université des Antilles le campus de Schoelcher • ©univ-ag.fr Coté environnement les campus de Fouillole et de Schœlcher font l’objet de nombreux travaux dont certain ne sont pas encore finit. Il s’agit améliorer sécurité et quotidien de la communauté universitaire. Pas de quoi entamer l’ardeur des étudiants. Florent Del Vecchio vice-président de l’association MEDIK WEST INDIES Enfin cette rentrée est également marquée par le lancement d’une application My UA.

Michel Geoffroy président de l’Université des Antilles Michel Geoffroy président de l’Université des Antilles Fin août l’application avait été installé par près de deux milles étudiants déjà ©R. Lami

Ce mardi 6 septembre, sera dédié par la J.A.N.E, la Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants.

partager l'article