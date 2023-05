Une semaine pour valoriser les journées de la sécurité routière au travail

La Préfecture et la Sécurité Routière ont lancé ce lundi les journées de la sécurité routière au travail. Des journées pour sensibiliser employeurs et salariés sur les risques en matière de sécurité routière, particulièrement dans les entreprises ou la route est un espace de travail. Une manière aussi de rappeler que, dès le 1er salarié, l’employeur est tenu de mettre en place un plan de prévention du risque professionnel.

Francois-Joseph Ousselin •

Première escale pour la Sécurité Routière pour cette semaine dédiée, la société Xéria, une entreprise spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunication. Une entreprise dont les employés exercent sur toutes les routes de Guadeloupe.

Simulation d'alcoolémie, lors des Journées de la sécurité routière au travail - 22/05/2023. • ©Ronhy Malety

45 hommes et femmes qui profitent donc de cette journée pour tester leurs connaissances et leurs aptitudes sur plusieurs ateliers dédiés à la distance de freinage, l’alcool et les psychotropes au volant, ou encore la puissance des chocs à basse vitesse

De fait, en matière de sécurité routière, ils sont particulièrement concernés.

Crash-tests lors des Journées de la sécurité routière au travail - 22/05/2023. • ©Ronhy Malety

Et au nombre des stands et des activités, celle qui aura été particulièrement impressionnante aura été le test choc. Dans le véhicule, quatre employés de l'entreprise. Après le choc, les impressions sont assez fortes.

C'est précisément pour aider à cette prise de conscience que la semaine est organisée avec le souhait que ceux qui acquierent des réflexes au volant pour la conduite au travail les aient aussi pour toutes les circonstances de conduite.

Et les autres escales de la semaine se feront dans différentes autres entreprises telles que la SIG ou encore l'Hotel de la Toubana avant la dernière, vendredi au collège de Guenette au Moule.