Une sortie pédagogique en mer sur l'Energy Observer

Après son premier passage en Guadeloupe et avant de se rendre sur sa nouvelle mission en Guyane, l'Energie Observer a fait escale en Guadeloupe. Une occasion pour plusieurs écoliers de profiter d'une sortie pédagogique pour visiter le bateau et découvrir son fonctionnement

R. Defrance avec FJO. •

©R. Defrance

©R. Defrance

Ancien bateau de course reconditionné, construit au Canada en 1983 par l'architecte naval Nigel Irens et sous la supervision du navigateur Mike Birch, il est baptisé sous le nom de « Formule Tag ». C'est alors le premier voilier à franchir la barre symbolique des 500 milles en 24 heures en 1983, pouvant atteindre à la voile la vitesse de 20 nœuds3. Il a depuis été rallongé 4 fois et mesure 30,5 m de longueur et 12,80m de largeur.

Energy Observer est désormais un navire à hydrogène qui a été mis à l'eau en avril 2017. Le navire effectue en ce moment un tour du monde de six ans (2017-2022) afin d'optimiser ses technologies et de promouvoir des solutions durables pour la transition énergétique 2.

On dira probablement d'eux qu'ils sont des proviligiés et eux-mêmes doivent se le dire aussi. Eux, une dizaine d'enfants de l'école de la mer qui ont pu profiter du passage dans les eaux guadeloupéennes de l'Energy Observer pour le découvrir de l'intérieur.Le bateau a toujours pour objectif de réaliser un tour du monde en autonomie énergétique, sans émissions de gaz à effet de serre, de particules fines, et sans bruit. Un concept qui reste révolutionnaire, et presque magique pour ce jeune public.Pour découvrir l' Energy Observer, cliquez ici