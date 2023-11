Une vente hors norme de Big Mac pour aider à la lutte contre la Drépanocytose

Partager :

La désormais traditionnelle journée d’aide à la lutte contre la drépanocytose de Mc Donald a eu lieu samedi dernier. L’enseigne de restauration rapide s’est lancée un défi : vendre plus de 5000 Big Mac, son sandwich phare, pour aider à la lutte contre cette maladie très présente dans nos régions. L'entreprise entend s’ancrer encore plus dans l’archipel Guadeloupe. Cette opération menée avec la coopération de Guadeloupe Espoir Drépanocytose (GED) dure depuis maintenant plus de 10 ans.

Olivier Lancien

Chaque mois de novembre, depuis une dizaine d’années maintenant, l’enseigne américaine de restauration rapide organise une opération, en partenariat avec l’association Guadeloupe Espoir Drépanocytose (GED) : il s'agit de récolter des fonds, pour aider à la lutte contre la drépanocytose, en vendant le maximum de Big Mac. L’objectif était d'écouler plus de 5000 unités de ce sandwich phare de l’entreprise. Nous comptons 650 employés, dont certains qui sont malades, ainsi que des clients. Chaque année, on se doit d’être présents. Chaque année, on se doit, durant le mois de novembre, de récolter un maximum de fonds. Ce sont 175.000 euros qui ont déjà été récoltés. Les enfants ont des transfusions sanguines, ils ont besoin de matériel à l’hôpital, assez souvent ils doivent faire des voyages aussi dans l’Hexagone pour se faire soigner. C’est grâce à ces fonds, que l’association arrive à accompagner leurs familles. Josué Léguier, responsable marketing Arcos Dorados. Josué Léguier, responsable marketing Arcos Dorados. • ©Olivier Lancien Il ne faut pas se leurrer : c’est aussi une manière, pour Mac Donald, de soigner son image de marque.

Toutefois, la cause est louable, parce que la drépanocytose est une maladie héréditaire, qui touche particulièrement nos régions. Une maladie qui concerne les globules rouges. Elle est particulièrement douloureuse pour ceux qui en souffrent.

Cette action permet notamment de sensibiliser encore plus le grand public. Oui ! C’est très important. Parce que, d’abord, cela nous permet de parler de la drépanocytose (on n’en parle pas tant que ça) et ça permet de motiver la population et ça permet e la sensibiliser. C’est vraiment très important. Marie-France Tirolien, présidente de la GED Marie-France Tirolien, présidente de la GED • ©Olivier Lancien L'initiative privée est donc bienvenue, dans cette lutte. Pour la Présidente de la GED cette cause ne semble pas être une priorité pour les autorités. Pour vous dire la vérité, je suis un petit peu déçue. Je trouve qus les autorités n'en parlent pas tant que ça. La population s'intéressent, mais les autorités restent encore un peu en retrait, malgré le fait qu'on ait signé un livre blanc, avec le gouvernement. Parce que c'est quant même une maladie qui tue ! Marie-France Tirolien, présidente de la GED Les Drépanocytaires payent un lourd tribut. Plusieurs malades sont décédés récemment, notamment à cause de l’épidémie de dengue, qui sévit actuellement dans l'archipel.

