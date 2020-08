L'Université des Antilles vers un enseignement hybride en septembre

En plein confinement, l'Université des Antilles avait dû s'adapter pour dispenser ses cours à distance mais aussi pour assurer ses examens. Post-confinement, l'UA planche désormais sur une rentrée de septembre hybride, pour éviter les amphis bondés. Des équipements en ce sens ont été installés.



Eddy Golabkan •

©guadeloupe

©guadeloupe

Une toute nouvelle plateforme numérique pour répondre aux besoin des étudiants et des professeurs. C'est la politique de développement impulsé par la gouvernance actuelle de l'Université des Antilles. Déjà rodée au dispositif des classes virtuelles, l'UA va encore plus loin avec ses enseignements hybrides. Il s'agit de dispenser les cours dans les amphithéâtre par un même professeur pour des élèves présents et d'autres connectés.Olivier Portecop, Directeur des systèmes de l'information et du numérique de l'Université des Antilles, interrogé par Paul-Henri Schol et Olivier Duflo.Une nouvelle dynamique qui ouvre des perspectives encore plus grandes. Il s'agirait d'interconnecter plusieurs amphithéâtres ou salles de cours, des pôles de Guadeloupe et de Martinique voir avec d'autres universités de l'hexagone.Eustase Janky, Président de l'Université des Antilles, interrogé par Paul-Henri Schol et Olivier Duflo.L'Université des Antilles qui n'est jamais en manque d'innovation pense déjà à l'enseignement mobile... L'idée sera de permettre à tout étudiants de suivre leurs cours quelques soit leurs positions géographiques et celle du professeur grâce à une application téléchargée sur leur smartphone.