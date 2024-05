Université des Antilles : les étudiants du Pôle Guadeloupe créent un village Olympique

La 1ère édition du Village olympique du Pôle Guadeloupe (Université des Antilles) se tient ce vendredi sur le campus de Fouillole. Une initiative des étudiants à l'occasion des Jeux de Paris 2024. Un temps fort et convivial de la vie étudiante ciblé sur le sport bien sûr.

C'est la fin des examens au Pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles. Les étudiants ont donc imaginé un Village olympique avec des épreuves sportives ouvertes à tous. Les cursus de Droit, Médecine, Juridique, sciences, sont présents. Des étudiants de Saint-Claude ont également fait le déplacement.

Les étudiants du Pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles font leur journée Olympique • ©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe la 1ère

Les épreuves proposées aux étudiants sont regroupées autour des disciplines de Futsa, Volley et basket. Mais du Cross Training, du laser game et des activités de secourisme sont aussi proposés. On écoute Ethan Rinaldo, vice-président étudiant du Pôle Guadeloupe :