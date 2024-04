Valérie Fuscien, Guadeloupéenne nommée sous-préfète en Occitanie

Elle a franchi maintes étapes, Valérie Fuscien, depuis l’obtention de son baccalauréat en Guadeloupe et ses premiers pas dans l’Hexagone. Une marche après l’autre, cette native de l’archipel s’est fait une place parmi les hauts fonctionnaires de France, avec une sensibilité particulière pour les sujets propres aux territoires ruraux. La voilà Sous-préfète en Lozère.

Le département de la Lozère, dans le Nord-Est de la région Occitanie (Sud de la France) a une nouvelle sous-préfète. Valérie Fuscien a pris ses fonctions en début de semaine (lundi 22 avril 2024), lors d’une cérémonie d’accueil traditionnelle, en présence d’élus et de représentants des autorités locaux. Au programme : un dépôt de gerbe et le salut républicain devant le monument aux morts, puis pot de bienvenue.

Cérémonie d'accueil de la nouvelle sous-préfète Valérie Fuscien, en Lozère - 22/04/2024. • ©Sophie Pantel, présidente du Conseil départemental de la Lozère

Elle en a fait du chemin, cette haute fonctionnaire, tant du point de vue de sa carrière que géographiquement, puisque Valérie Fuscien est native de la Guadeloupe. Elle a quitté l’archipel à l’âge de 17 ans, avec son baccalauréat en poche. C’est à Aix-en-Provence qu’elle a choisi de poursuivre ses études ; master en droit en poche, elle y a intégré Sciences-Po, relate le journal Midi Libre. C’est ensuite à Lyon qu’elle a intégré la fonction publique, à l’Institut régional d’administration.

Des responsabilités vont lui être confiées en Essonne (Sud de l’Île-de-France) au ministère de l’équipement, à Marseille comme inspectrice auditrice à l’Agence nationale du contrôle de logement social, dans les Bouches-du-Rhône au service aménagement et planification à la direction départementale des Territoires et de la Mer. Dernièrement, Valérie Fuscien a été déléguée du préfet sur la politique de la ville dans les quartiers prioritaires de Martigues et Port-de-Bouc, toujours dans les Bouches-du-Rhône.

Ses bureaux, les premiers qu’elle occupe en tant que sous-préfète, sont aujourd’hui basés à Florac, charmante commune qui abrite le Parc national des Cévènnes. Elle y apprécie "le cadre de vie et la gastronomie". Son but est de "mettre en œuvre des projets concrets", a-t-elle déclaré au micro de notre confrère de Midi Libre, "les enjeux spécifiques des territoires ruraux m’intéressent particulièrement".

Valérie Fuscien est mariée et mère d’une adolescente de 17 ans.