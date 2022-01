Victoire Jasmin condamne les violences de ce jeudi et lance un appel au dialogue

Cette nuit de violences urbaines fait réagir de toutes parts. La société civile mais aussi nos parlementaires qui appellent, une fois de plus, au calme. La sénatrice Victoire Jasmin ne cache pas sa colère et son émotion.

Ch. Martial avec FJO. •

Pour la Sénatrice Victoire Jasmin, il faut que cela cesse. Elle dénonce toutes les formes de violences et demande un retour au calme et à la raison de tous les acteurs impliqués dans cette crise sociale.

Victoire Jasmin Sénatrice de la Guadeloupe

Une situation sociale explosive qui date de plusieurs semaines et qui rappelle l’arrêt total des négociations entre le Collectif des organisations en lutte contre l'obligation vaccinale et le pass vaccinal, les élus et l’Etat.

Selon Victoire Jasmin, la reprise des négociations est une priorité pour que la Guadeloupe sorte de cette situation pénalisante pour toute la population.

Victoire Jasmin Sénatrice de la Guadeloupe

Rappelons que les négociations ont été interrompues en raison du préalable posé par le Collectif quant à l'abrogation de la loi sanitaire, sujet qui ne relève pas de la compétence des élus ni même de l'Etat mais du parlement qui a voté cette loi pour toute la République française.