Victoire Jasmin : Un décès qui choque et qui fait réagir

L'annonce du décès de Victoire Jasmin a secoué toute la Guadeloupe. Celle qui, le 24 septembre dernier portait fièrement ses propres couleurs pour défendre le bilan de sa mandature au Sénat et son envie de s'y investir une nouvelle fois, s'en est allée sans crier gare. Et depuis, les réactions de la population se mêlent à celles des élus ou des corps constitués, chaque fois pour parler de celle que, désormais, tous appellent Kothy, ce nom si intime que ses proches lui connaissaient et qui aujourd'hui la rend proche de toute la Guadeloupe

FJO. •

Tout au long de la journée de ce vendredi si particulier, les réactions se sont succédées, toutes exprimant la surprise face à l'annonce de son décès mais aussi, revenant sur son riche passé au travers duquel se dessine l'engagement de toute une vie au service des autres, de tous les autres.

Victoire Jasmin et ses colistiers de la liste "Tous engagés pour la Guadeloupe", en vue des sénatoriales du 24/09/2023. • ©Jordi Rayapin

Alors, comme pour la remercier, chacun veut dire son mot. Même ses adversaires d'hier ne veulent se souvenir que du temps où ils étaient proches d'elle, de Kothy.

Victoire Jasmin lors de l'une de ses nombreuses interventions au Sénat • ©Le Sénat

Alors, en attendant le jour et le temps des derniers adieux, chaque mot dit prolonge un peu sa vie, et la montre tel qu'elle était pour tous, qu'ils la nomment Victoire, Madame Jasmin ou...Kothy.

La sénatrice Guadeloupéenne Victoire Jasmin veut renforcer le niveau d'information et de formation des familles • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Réactions publiées ici dans leur ordre d'arrivée ou d'enregistrement :

©Guadeloupe

Son décès est une immense perte pour la Guadeloupe. Le préfet de la région Guadeloupe s’associe à la peine ressentie par les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens et plus particulièrement par ses trois enfants. Xavier Lefort, Préfet de la Guadeloupe

(...) Au-delà de nos récentes divergences électorales, de son choix personnel et légitime de poursuivre son propre destin politique et d’aller de son propre pas, je conserverai toujours un profond respect pour son parcours et ses engagements. Kothy était une femme de coeur, aimante et bienveillante. Puissent ces qualités continuer de nous inspirer. Ce drame démontre hélas combien la vie peut être cruelle. Je perds aujourd’hui une amie.... Victorin Lurel, Sénateur de la Guadeloupe

Victoire JASMIN était une femme de caractère, visionnaire. Tous ceux qui l’ont côtoyée de près ou de loin s’accordent à dire ô combien tous ses combats, sa détermination sur les dossiers de la famille lui tenaient à coeur. Elle a rédigé de nombreux amendements sur les violences faites aux femmes et s’est engagée activement aux côtés de la fédération féminine « Forces ». En ce mois d’octobre rose, où les femmes d’envergure nous font part de leur bravoure, la Guadeloupe perd une femme forte, vigoureuse et volontaire. David Nébor Maire de la Ville de Petit-Bourg

Victoire JASMIN a toujours été présente aux côtés de l’Union des Entreprise de Guadeloupe et elle a notamment défendu avec conviction notre Guadeloupe et ses concitoyens. En mon nom et au nom de l’ensemble du Conseil d’Administration, je tiens à adresser nos sincères condoléances et notre soutien à sa famille et ses proches. Bruno BLANDIN, Président de l’Union des Entreprise de Guadeloupe

Tout au long de sa vie professionnelle et politique, elle a su se mettre au service de nos concitoyens. Elle s’est engagée tant dans le domaine de la santé que pour le droit des femmes et pour le mieux-être de nos enfants. En qualité de sénatrice, Victoire Jasmin s’est battue sans faillir, avec passion et abnégation pour faire valoir les intérêts des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. En vrai démocrate, son combat a été celui de l’égalité au service de tous. Max Mathiasin Député de la Guadeloupe 3e circonscription

Au-delà du chagrin et de l’effroi qui m’assaillent, je garde en mémoire l’incroyable énergie et le formidable sens du commun de cette élue et collègue de terrain, d’une grande proximité avec ses compatriotes, généreuse et profondément humaine. Femme de convictions, elle aura défendu jusqu’au bout les causes qu’elle croyait justes. Son engagement pour l’éducation, pour la santé et pour son pays était total. La Guadeloupe perd une fille qui l’aimait. Au nom de mes collaborateurs et de mes amis politiques, je salue respectueusement et fraternellement la mémoire de Kothy, cette amoureuse de sa chose publique. Une belle âme s’en est allée…. Élie Califer Député de la Guadeloupe

Femme verticale, à l’écoute du pays et de sa population, forte d’une expérience associative hors du commun, Kothy était une élue locale et nationale de grande valeur qui attachait de l’importance à maintenir une collaboration étroite et permanente avec le conseil régional et, en particulier, avec le groupe de la minorité. Groupe "Péyi Gwadloup", Conseil Régional

Au-delà de la personne publique, elle était surtout une amie, qui avait accepté de m’accompagner dans certains de mes challenges. C’est à mes côtés qu’elle débuta d’ailleurs sa carrière politique, en tant que suppléante, lors des législatives de 2002. Nous étions liés par notre amour commun pour Morne-A-L’eau, dont elle fut conseillère municipale puis 1ère adjointe. Humaniste et écologiste, elle faisait preuve d’une humilité sans pareil. Avec cette disparition, la Guadeloupe perd prématurément une militante de toutes les heures. Harry Durimel, Maire de Pointe-à-Pître

©Guadeloupe