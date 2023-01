VIDEO. Accidents de la route, des trajectoires brisées

Chaque année, de nombreux accidents de la route viennent endeuiller des familles guadeloupéennes... Et pour les survivants de ces drames routiers, un parcours du combattant... Pour retrouver la santé, mais également se relever et avancer...

Alexandre Houda et Ludovic Gaydu •

Chaque jour ou presque des images de tôles froissées, de véhicules retournés, de simples accrochages, de carambolages... Des images qui font partie d'un quotidien plutôt sombre...

Et année après année, le nombre de tués sur les routes de l'archipel vient rappeler la dangerosité des comportements à risque.

En 2022, 48 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route, soit 27% de moins que l’année précédente qui était particulièrement sanglante : 64 tués.

Parmi ces 48 décès, on en recense 19 en véhicules légers, 15 en moto, 4 en cyclomoteurs, 1 en vélo et 8 piétions...

S’ils sont légèrement en baisse et moins mortels qu’en 2021, les accidents de la route on quand même fait bon nombre de victimes sur notre île, pour l’année 2022 : on dénombre 436 accidents soit une baisse de 3% par rapport à l’année dernière, mais on déplore 638 victimes soit 3% de plus qu’en 2021.

Des chiffres en nette diminution qui ne font pas oublier le choc des images, l'âge souvent jeune des victimes et la douleur...

La Guadeloupe se souvient qu'il y a encore quelques années, le nombre de tués sur les routes était deux fois plus important.

Pour exemple, en 1998, année de création de l'Observatoire de la Sécurité routière, 104 tués ont été enregistrés sur les routes de l'archipel.

En 2000, 116 tués et 1 289 blessés ont été recensés.

Il y a 40 ans, en 1983, une année particulièrement meurtrière, 130 personnes ont péri dans un accident de la route en Guadeloupe.