VIDEO. Camping de Pâques en Guadeloupe : une vie de famille grandeur nature !

Le camping est une tradition incontournable des fêtes pascales, pour bon nombre de familles guadeloupéennes. Sur les sites de plein air où elles se sont installées, il règne une attractive convivialité. Il ne faut pas s’y tromper : dans un joyeux désordre, les habitués sont minutieusement organisés.

Le camping à la plage, en bordure de rivière ou, plus rarement, à la campagne, c’est l’un des grands rendez-vous de nombreuses familles en Guadeloupe. La recette est simple : un bon emplacement, les tentes et équipements de rigueur notamment pour cuisiner et se prélasser, de la musique, des jeux, de la bonne humeur et, bien sûr, la foule des cousins et cousines, tontons et taties, papys et mamies, parents proches et lointains, amis et alliés ! S’il y a du crabe au menu, c’est encore mieux !

On était à peu près une vingtaine. Et depuis, chaque année, on a 10 à 15 personnes en plus ! Donc, ça s’est élargi petit-à-petit et, maintenant, c’est devenu un village. José Demeat, campeur

Pour le camping de Pâques, toutes les générations d'une famille vivent ensemble. • ©Rudy Rilcy

Nous sommes allés prendre le pouls des festivités, à Port-Louis et Anse-Bertrand. Le moins que l’on puisse dire est que les campeurs rencontrés ne s’ennuient pas. Ensemble, dans une ambiance chaleureuse, ils profitent du plein air et rivalisent d’inventivité pour que toutes les générations partagent des activités.

On a toujours eu l’habitude d’animer le camp avec des jeux, des chants, le soir aussi. Ludwige Demeat, campeur

Pour le camping de Pâques, les membres des familles partagent des animations : jeux, chants, etc. • ©Rudy Rilcy

L’aspect culinaire de cette tradition n’est pas à prendre à la légère : plus il y a de choix, mieux c’est ! Donc plusieurs plats, casseroles, faitouts et canaris bien garnis sont posés côte à côte.

Pour le camping de Pâques, il y a toujours un large choix de plats au menu. • ©Rudy Rilcy

Les grillades sont faites sur place.

Il y en a toujours pour tout le monde, même ceux qui passent à l’improviste !

Pour le camping de Pâques, les grillades sont faites sur place. • ©Rudy Rilcy

À ne pas oublier non plus : de quoi décoller... avec modération et à condition de ne pas prendre le volant après.

