Vigilance orange : les établissements scolaires de Guadeloupe et de Saint-Martin resteront fermés lundi 7 novembre

Dans un communiqué publié ce dimanche 6 novembre, la préfecture et le Rectorat annoncent la fermeture des établissements scolaires de Guadeloupe, Marie-Galante, La Désirade, Les Saintes et Saint-Martin, en raison de la vigilance orange pour fortes pluies et orages déclenchée durant le week-end.

La Guadeloupe a connu au cours du week-end de fortes précipitations. Ce dimanche des pluies très importantes et diluviennes ont été enregistrées notamment à Petit Bourg, Goyave et Baie Mahault. Ces précipitations ont entraîné des chutes d’arbres et conduit à des inondations des voies de circulation dans différents lieux de Guadeloupe. Les fortes pluies et orages de ces dernières heures ne sont pas prêtes de s'arrêter... Météo France annonce peu d'évolution pour ce lundi mais la journée risque d'être délicate sur la durée avec un risque très élevé d’inondation quasiment partout car des pluies diluviennes se déclencheront par endroit ainsi que des orages localisés. Cette situation perdurera jusqu'en milieu de soirée de lundi. En conséquence, la préfecture et le Rectorat jouent la prudence. Face aux risques d’orages localisés susceptibles d’entraîner ces inondations, le préfet de Guadeloupe et la rectrice de région académique ont demandé aux maires de Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade ainsi qu’à Saint-Martin, demain lundi 7 novembre 2022 de ne pas ouvrir les écoles maternelles et primaires. Les collèges et lycées seront également fermés et le ramassage scolaire ne sera pas assuré. Toutefois, les établissements scolaires de Saint-Barthélémy fonctionneront normalement. Les services du rectorat resteront ouverts. Les personnels qui ne pourraient pas se rendre sur site, sont invités à privilégier le télétravail.

