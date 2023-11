Violences envers les enfants : 22 mesures pour lutter contre les violences faites aux enfants

La Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé ce lundi le nouveau plan du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux enfants. Les mots clés de ce plan sont d'ailleurs : Sensibiliser, former et informer. Il aura pour mission de libérer la parole et de favoriser le repérage et signalement afin de Mieux protéger les enfants, de mieux accompagner les enfants victimes. Il s'agira aussi de prévenir le passage à l’acte et éviter la récidive et de développer les enquêtes et la recherche

FJO. avec France info et France Bleu •

En cette journée internationale des droits de l'enfant, le gouvernement présente son nouveau plan de lutte contre les violences faites aux enfants. La Première ministre Elisabeth Borne réunit ce lundi onze ministres autour d'elle à l'occasion d'un comité interministériel, le troisième dédié à cette problématique et qui portera pour la période 2023-2027.

Ce plan de lutte, constitué de 6 axes prioritaires et de 22 mesures pour protéger chaque enfant en tout lieu et à tout moment, prévoit notamment d'importants recrutements d'agents dans les différents dispositifs d'urgence et d'accompagnement. Le gouvernement souhaite également renforcer l’action de l’État pour les enfants protégés et vulnérables.

Sortir du déni face aux violences faites aux enfants • ©Enfance.gouv

Un pack autonomie pour les jeunes adultes qui sortent de l'Aide à l'enfance

L'État compte recruter des agents pour recueillir les premiers témoignages, via le 119 (la ligne d’urgence pour signaler un enfant disparu ou maltraité), via le 3018 (la ligne harcèlement scolaire et cyberharcèlement), ou encore la cellule Signal-Sports (dédiée aux remontées des violences sexuelles dans les cubs). Ajouté à cela, des recrutements seront réalisés pour enquêter et démanteler les réseaux : l’OFMIN, l’office chargé des violences faites aux mineurs, créé cet été, comptera par exemple plus de 80 policiers et gendarmes d’ici à deux ans, contre une trentaine aujourd'hui.

La prévention et la sensibilisation sont également des axes majeurs du plan de l'exécutif. Chaque ministère va proposer des plans de formation pour plus de deux millions de professionnels, qui travaillent auprès d’enfants. De nouveaux programmes d’éducation à la vie sexuelle seront aussi déployés dans les écoles à la rentrée prochaine. Parmi les mesures, le gouvernement prépare un pack autonomie pour les jeunes, qui sortent à 18 ans du dispositif de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) : une enveloppe de 1 500 euros leur sera versée automatiquement et sans démarche.



Note :

Si vous êtes un enfant en danger, si vous êtes une personne témoin ou soupçonnant des violences sexuelles faites à un enfant ou si vous souhaitez demander conseil, il existe un numéro national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger :

Le 119, ouvert 24h/24 et 7j/7. L'appel est gratuit et le numéro n'est pas visible sur les factures de téléphone.

Il est aussi possible d'envoyer un message écrit au 119 via le formulaire à remplir en ligne ou d'entrer en relation via un tchat en ligne : allo119.gouv.fr. Pour les personnes sourdes et malentendantes, un dispositif spécifique est disponible sur le site allo119.gouv.fr.