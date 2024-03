Visite en Guadeloupe de Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la Ruralité

Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la Ruralité, sera en Guadeloupe dès ce mardi après-midi. Soucieuse de répondre aux besoins de la population, cette membre du gouvernement entend rencontrer l’ensemble des élus, mais aussi les acteurs économiques et la population, pour des moments d’échange sur les réalités locales. Ce, en 48 heures.

Nouvelle visite d’un membre du gouvernement Attal en Guadeloupe : après la ministre déléguée en charge des Outre-mer Marie Guévenoux, c’est au tour de son homologue chargée des collectivités territoriales et de la ruralité qui est annoncée dans l’archipel, à compter de ce mardi après-midi (19 mars 2024) et durant 48 heures. Dominique Faure considère que "les Antilles, du fait de leur insularité, représentent l’une des expressions les plus emblématiques de la ruralité française".

Dans cette perspective, j'ai décidé d'entreprendre ce déplacement en compagnie des directeurs d'administration centrale de mon Ministère, notamment la directrice générale des collectivités locales et le directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Notre objectif est clair : apporter des solutions concrètes aux problématiques spécifiques auxquelles sont confrontées ces collectivités territoriales. Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité

En plus de rencontres individuelles avec les présidents des conseils régionaux et départementaux, un grand débat sera organisé en Préfecture, avec l'ensemble des élus du territoire. Dominique Faure entend aussi aller au-devant des habitants et des commerçants, lors d’un déplacement sur le marché de Basse-Terre.

Ces échanges directs sont essentiels pour comprendre les réalités du terrain et pour répondre au mieux aux besoins de la population. Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité

Programme prévisionnel de la ministre déléguée :

Mardi 19 mars

- 16h15 : entretien avec Ary Chalus, président du Conseil régional de Guadeloupe, à l’espace régional du Raizet (Les Abymes) ;

- 17h15 : entretien avec Guy Losbar, président du Conseil départemental de Guadeloupe, à la résidence départementale, au Fort Fleur d’Epée (Le Gosier).

Mercredi 20 mars

- 08h30 : entretien avec Xavier Lefort, préfet de la Région Guadeloupe, en préfecture (Basse-Terre) ;

- 10h00 : réunion d’échanges avec les élus locaux, à la résidence préfectorale ;

- 15h00 : visite de la mairie de Pointe-Noire et entretien avec Camille Élisabeth, maire de la commune ;

- 17h15 : visite de la mairie de Pointe-à-Pitre et entretien avec Harry DURIMEL, maire de la commune.

Jeudi 21 mars

- 09h15 : visite de la mairie de Basse-Terre et entretien avec André Atallah, maire de la commune, puis déambulation à la rue piétonne et sur le marché de Basse-Terr et échanges avec les habitants, en présence du maire et du président de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes, Thierry Abelli ;

- 11h30 : visite de la mairie de Trois-Rivières et entretien avec Jean-Louis Francisque, maire de la commune ;

- 16h00 : départ de la Ministre vers la Martinique.