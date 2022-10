Vitres teintées : piqûre de rappel sur ce qui est autorisé et interdit

Teinter les vitres de sa voiture, une pratique qui a toujours eu le vent en poupe. Pour autant, de nombreux automobilistes ignorent la législation sur ce sujet. C’est pourquoi, en Guadeloupe, des contrôles ont été menés, ce vendredi après-midi, (14 octobre 2022) afin de sensibiliser les conducteurs.

Éloigner les regards indiscrets, les individus malintentionnés, ou encore se protéger des rayons du soleil, les raisons de teinter les vitres de sa voiture sont multiples. Il est vrai que l’argument de la sécurité revient souvent car, avec des vitres teintées, il est plus difficile d’apercevoir les éventuels objets à l’intérieur de l’habitacle qui pourraient être dérobés.

Et pour cause, si les vitres teintées sont source de confort pour les automobilistes, cette pratique a ses limites. Au vu de l’engouement qu’elle possède en Guadeloupe, ce vendredi 14 octobre, une opération de sensibilisation a été organisée par la préfecture au rond-point de la Kassaverie à Capesterre-Belle-Eau. Le but étant de rappeler aux conducteurs que le surteintage des vitres peut diminuer la visibilité et augmenter le risque d’accident.

Que dit la loi ?

Depuis 2017, la loi limite le surteintage du pare-brise et des vitres à l’avant. Concrètement, vos vitres doivent laisser passer au moins 70% de la lumière, soit une opacité de 30%. En cas de non-respect, le contrevenant s’expose à une amende de 135 euros assortie d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire. En revanche, à l'arrière (vitres latérales arrière et vitre du coffre ou lunette arrière), vous pouvez mettre en place les vitres teintées de votre choix.

Pour rappel, depuis le début de l'année, 37 personnes ont perdu la vie sur les routes de Guadeloupe.