Vivre avec un handicap en Guadeloupe

François Lemaistre, le président de France Assos Santé.

C'est la première fois que l’union régionale Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy de France Assos Santé, organise un tel colloque. Il s'agit de rechercher, au cours de plusieurs ateliers thématiques, la santé, l’éducation, le logement et les établissements publics, les transports, l’emploi, les loisirs, d'évoquer le vécu au quotidien des personnes mais aussi, de mettre en lumière les avancées, les freins, les difficultés et axes de progrès rencontrés dans ce quotidien.Dans le même temps, la présence des institutions qui mettent en oeuvre les politiques publiques permettra aux uns et aux autres de se rendre compte des avancées et des difficultés de l’application de la loi de 2005. Les éléments recueillis permettront d’interpeller les autorités sur les problématiques soulevées et les propositions émises.