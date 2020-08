Voiture contre moto, hier soir, cyclistes de la JCA fauchés, ce matin : 2 victimes en urgence absolue

Deux accidents graves sont à déplorer, ces dernières heures : un impliquant une voiture et une moto, survenu hier soir, au Gosier et un autre, ce matin, à Sainte-Anne, alors qu'une voiture a fauché un groupe de sept cyclistes de la JCA.

Deux victimes sont en urgence absolue.

Nadine Fadel •

Sept cyclistes à terre, à Sainte-Anne

5 ©SDIS Guadeloupe

©SDIS Guadeloupe

©SDIS Guadeloupe

©SDIS Guadeloupe

©SDIS Guadeloupe



Motard contre véhicule léger, au Gosier

Les coureurs de la "Jeunesse cycliste Abymes" (JCA) étaient en plein entraînement, quand ils ont été fauchés par une voiture, sur la route de Foucher, à Sainte-Anne, ce matin, peu après 8h00.Un coureur est déclaré en urgence absolue ; il souffre notamment d'une fracture à la jambe. Ses six co-équipiers présentent des blessures moins graves. Le conducteur de l'auto est indemne.14 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, ainsi qu'une équipe du SMUR.Il est à préciser que le conducteur, resté sur les lieux, n'est pas forcément responsable de cet accident. Comme de rigueur, en pareilles circonstances, une enquête est en cours.Hier soir, vers 21h15, un autre accident de la circulation a eu lieu, sur la route de la Riviéra, au Gosier. Une voiture et une moto sont concernées.Le motard, un homme d'une quarantaine d'année, est polytraumatisé et a été hospitalisé en urgence absolue.Deux autres blessés sont à déplorer. Ils ont été décrétés en urgence relative, par les secours.La circulation a été interrompue dans les deux sens, durant le temps de l'intervention du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), épaulés du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et des agents de la police nationale et de Route de Guadeloupe.