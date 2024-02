Vous avez été victime de grossophobie en faisant du sport ? Racontez-nous

Incitées à faire du sport, essentiellement pour perdre du poids et diminuer les risques pour leur santé, les personnes en surpoids ne sont pourtant pas toujours les bienvenues dans les clubs et salles.

Pauline Lecouvé France Télévisions •

La grossophobie, c'est-à-dire la discrimination envers les personnes en surpoids ou obèses, empoisonne la vie de nombreux Français. Elle concerne tous les aspects de la vie : à l'embauche, durant des consultations médicales, ou encore dans les lieux publics.

Incitées à faire du sport, essentiellement pour perdre du poids et diminuer les risques pour leur santé, ces personnes ne sont pourtant pas toujours les bienvenues dans les clubs et salles. Matériel inadapté, mise à l'écart d'équipes sportives, jugements... Les barrières sont nombreuses.

Vous aimez jouer au foot, pratiquer la boxe ou la gymnastique, vous aimeriez faire du kayak, de la natation, mais vous vous heurtez à des difficultés pour y arriver en raison de comportements ou règles grossophobes ? Vous pratiquez ou avez pratiqué un sport dans lequel vous avez souffert de discrimination à cause de votre poids ? Vous avez réussi à trouver un espace où vous pouvez librement pratiquer le sport que vous aimez ? Vous n'avez jamais osé vous lancer par crainte du rejet ?

Votre témoignage nous intéresse et vous pouvez répondre à nos questions dans le formulaire ci-dessous. Vos réponses seront consultées dans les prochains jours par nos journalistes. Elles resteront confidentielles et aucune publication vous concernant n'interviendra sans votre accord. L'anonymat est aussi possible. Les témoignages ayant retenu notre attention donneront lieu à une prise de contact directe.