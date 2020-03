Willy Guyon placé en garde à vue pour une durée de 24 heures

Willy Guyon a été interpellé par la gendarmerie de Capesterre de Belle-Eau ce matin aux environs de 10 heure sur la zone agricole de Sarcelle Blonzac à Goyave. Il lui est reproché de n’avoir pas respecté pour la 4ème fois consécutive la règle de confinement.

E. Stimpfling •

Les trois précédentes infractions s’étaient soldées par une amende de 4ème catégorie. Avec la 4ème infraction, il est désormais en position de récidive au regard de la loi. Ce qui entraine une qualification délictuelle.

Willy Guyon a donc été placé en garde à vue pour une durée de 24 heures. Il pourrait être présenté demain devant le juge de la liberté et de la détention, qui pourrait alors décider ou non d’un éventuel placement en détention provisoire. Quelle que soit la décision du JLD, Willy Guyon devrait être jugé dans les prochains jours en comparution immédiate. Il encourt une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois de prison et 10 000 euros d’amende.

Willy Guyon est membre du syndicat des petits planteurs de Cadet Sainte Rose qui réclame la pleine jouissance des terrains agricoles de la zone de Sarcelle Blonzac, sans pour autant posséder le moindre titre de propriété. Ces terrains sont aujourd’hui gérés par l’Office National des Forêts