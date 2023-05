1,5 tonne de stupéfiants saisis en 2022 par les services de la Douane à l'aéroport Félix Eboué

En Guyane,1,5 tonne de stupéfiants ont été saisies en 2022. C'est l'un des chiffres avancés dans le bilan des services de la Douane. Les agents ont aussi intercepté à l'aéroport de Felix Eboué près de 600 000 euros d'argent liquide durant le contrôle des passagers en provenance de Paris.

Jocelyne Helgoualch/CL •

La Guyane reste toujours un territoire très prisé par les trafiquants de drogue. En 2022, les douanes ont ainsi saisi une tonne de cocaïne. 80 % des saisies ont été réalisés à l’aéroport Felix Eboué.

Mais la tactique déployée par les autorités depuis Novembre 2022, 100 % des passagers contrôlés au départ de la Guyane vers l’hexagone donne de très bons résultats. Et le profil des passeurs évolue de plus en plus comme l’indique le directeur des Douanes de Guyane, Richard Marie :

"Ils s'adaptent. On voit de nouveaux profils, des gens qui sont recrutés directement en métropole et qui voyagent avec des quantitités beaucoup plus importantes. Ils partent des pays baltes qui arrivent dans les aéroports parisiens ensuite voyagent en Guyane et repartent au bout de quelques jours. Mais cela ce sont des filières qui sont assez cycliques et on s'aperçoit que cela dure un mois, deux mois et après on voit de nouveaux profils arriver."

En raison des contrôles intensifs à l’aéroport Félix Eboué, les trafiquants tentent aussi de dissimuler de plus en plus la cocaïne dans les valises des passeurs. Les cachettes sont nombreuses au regard des saisies réalisées par les douanes.

Une guerre logistique, une guerre du flux qui a déjà des conséquences sur le trafic de cocaïne dans la région. Yves Le Clair, procureur de la république de Cayenne, le confirme :

"Au début, il s'agissait de modifier les itinéraires et cela a fonctionné. Les brésiliens ont constaté un surcroit de mules à São Paulo et dans la Caraïbe, à Saint- Domingue aussi. Cela a conduit à une très forte diminution des mules à Cayenne. Il y a même eu des semaines sans mules contrôlées à l'arrivée à Orly."

Les douanes de Guyane ont aussi saisi plus de 600 000 euros lors de contrôles à l’arrivée des vols en provenance de Paris. Une partie du salaire des mules est aussi désormais interceptée à l’aéroport Félix Eboué.