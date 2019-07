15 cadets de la république ont reçu leur brevet

© @ A. Hilaire Pour la plupart des cadets de la gendarmerie, la voie est tracée et beaucoup espèrent intégrer le corps de la gendarmerie.

La cérémonie s’est déroulée dans les salons de l’hôtel préfectoral en présence des parents et des partenaires de cette première promotion de Guyane.De janvier à juillet 2019, ces jeunes ont bénéficié d’une formation théorique comprenant notamment du renforcement scolaire et, une formation pratique avec visite des unités de gendarmerie ou encore des stages en forêt.Pour cette première promotion sur notre territoire, ce sont 8 garçons et 7 filles qui ont intégré ce corps jusqu’à l’obtention de leur brevet de cadet de la gendarmerie …. Un moment important et riche en émotions pour ces 15 jeunes lycéens sélectionnés parmi 80 candidats.Quant à leur devenir, la plupart de ces cadets se disent attirés par les métiers de la gendarmerie. En les interrogeant, leurs projets semblent clairs et ils ont considéré que cette académie a été un premier contact avec leur future profession. Compte tenu du succès de cette première promotion, le dispositif devrait être reconduit l’an prochain.