2BEFRUIT : quatrième édition de la masterclass dédiée à la production musicale

Retour sur la quatrième édition de la masterclass #2BEFRUIT. Organisé par T2I, cet évènement s'est déroulé du 03 au 08 décembre 2023. Six jours d'échanges qui ont atteint leurs objectifs : en mettre plein les yeux aux futurs réalisateurs.

Un événement attendu par les adeptes de la réalisation musicale, la masterclass #2BEFRUIT s'est déroulée du 3 au 8 décembre 2023 à l'Amazone Lodges Oyack à Roura. Une quatrième édition qui ne déroge pas à la règle et propose un caviar de professionnels du milieu. En tête d'affiche : Chris Macari et Alexis Onestas.

Des professionnels du monde artistique qui ont partagé leur connaissance aux côtés d'autres spécialistes locaux de la réalisation. Quentin Chantrel, Abel Niaussat, Lyris Haye, Kensay ou encore NouN, tous présents dans le but de donner aux participants les bases pour se lancer en autonomie dans la production audiovisuelle.

La masterclass #2BEFRUIT c'est un moment de transmission qui a vocation à sensibiliser sur la création en auto-production visuelle et musicale. T2I

De la couverture d'album à la création d'un clip vidéo, les participants à cet événement ont pu toucher du doigt les enjeux autour de la promotion d'un artiste ou d'un titre.

Tout est possible à condition de s'investir

Une formation proposée et organisée par l'équipe de T2I. L'artiste aux multiples casquettes a élargi le champ des possibles à ceux qui ont osé faire le déplacement. La création visuelle, vidéo ou encore musicale, des compétences accessibles à condition de s'impliquer :

En tant qu'organisateur, la mise en place de cette quatrième édition a été l'opportunité de leur montrer que l'investissement paye. Il faut de l'organisation bien sûr mais aussi de la passion. T2I

Tout était prévu en matière de logistique pour permettre au maximum de personnes d'être présentes. Et pour cause, ils ont retenu les leçons des précédentes éditions. Bilan plus que positif pour l'équipe de T2i : plus une seule chaise de libre dès la première journée de cet évènement.

T2I en pleine interview avec les équipes de Guyane la 1ère • ©studio.nounlight

Durant ces six jours, les professionnels ont abordé la réalité de leurs métiers respectifs. Ils étaient face à des amateurs curieux de connaître les rouages de la réussite. Comment mettre en place des collaborations ? Comment se faire connaître au-delà des frontières guyanaises ? Comment réussir sa communication ? Autant de questions auxquelles T2I et ses acolytes ont pris le temps de répondre.

Un as de la réalisation

Son nom ne vous dit peut-être rien pourtant c'est une référence dans l'univers musical. Chris Macari, a participé à cette masterclass. Le producteur a partagé son expérience dans ce domaine où rien n'est acquis.

Chris Macari • ©Chris Macari

Ce réalisateur, originaire de la Martinique, côtoie de grands noms de la scène musicale. Kalash, Admiral T, Kaaris, Jul ou encore Niñho, il cumule plus d'une centaine de clips réalisés pour des rappeurs français. Des artistes qui l'ont même soutenu dans sa carrière. Il confiait, il y a quelques semaines, à nos confrères de Konbini, que Booba lui avait donné un coup de pouce en lui conseillant de privilégier son nom d'artiste plutôt que le nom de sa boîte de production pour plus de visibilité.

Depuis, Chris Macari est devenu une référence dans le domaine. Ce qui l'a amené à jouer un rôle dans cette formation.

J'aime bien transmettre, partager avec les jeunes. Si j'avais leur âge, j'aurai bien aimé qu'un ancien me donne des conseils afin d'échanger, de se motiver et pouvoir partager à notre tour. Chris Macari

"Un monument de l'audiovisuel français" c'est ainsi que T2I décrit Chris Macari. L'ayant rencontré il y a quelques années en région parisienne, il s'était engagé à le faire venir sur sa terre natale. C'est tout naturellement qu'il l'a associé au projet #2befruit :

Chris Macari a laissé son empreinte dans l'univers de la création audiovisuelle. Ce Martiniquais fait partie des premiers noirs dans ce milieu et a marqué une génération d'artistes. Quand il a dit oui à notre projet, ça a été un "waouh" de satisfaction. T2I

T2I et sa fine équipe comptent bien pérenniser cet événement pour en donner toujours plus aux autoentrepreneurs. C'est une façon pour ce Rouranais de faire évoluer le domaine créatif en Guyane.