Les 3 vidéos qui ont marqué l'année 2019 sur Guyane la 1ère

Prothèses pour peaux noires, Angélique Boyer dans la télénovela "l'Amour à mort", interview de Kalala Omotunde : retour sur les 3 vidéos les plus vues sur les réseaux sociaux de Guyane la 1ère en 2019.

Vous avez été nombreux à visiter notre chaîne Youtube et les réseaux sociaux de Guyane la 1ère en 2019. Avant de passer à l'année 2020, voici les 3 vidéos les plus visionnées.Ce reportage, réalisé en février 2019, évoque les prothèses mammaires destinées aux femmes noires ayant subi une mastectomie après un cancer du sein. Ces prothèses teintées sont particulièrement bluffantes et permettent à ces femmes de se recontruire après une telle opération.L'annonce du retour de l'actrice dans la télénovela a été très suivie, et pour cause : Angélique Boyer est une actrice franco-mexicaine très populaire sur le petit écran. L'annonce a été relayée en vidéo sur les réseaux sociaux de Guyane la 1ère et suscité bon nombre de réactions.Cette interview vidéo publiée en mai dernier a été fortement plébiscitée. Kalala Omotunde, spécialiste des sciences et mathématiques africaines explique aux afro-descendants que leur histoire ne commence pas avec l'arrivée des esclavagistes européens sur les côtes africaines.