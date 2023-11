7 projets guyanais en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes soutenus par un plan interministériel

Suite à un appel lancé en juillet 2023 par le Ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les Discriminations, ainsi que le Ministère chargé des Outre-mer, 38 projets ont été retenus. Les lauréats, dont sept guyanais, recevront un soutien financier.

500 000 euros pour soutenir des projets associatifs. C'est la somme mise à disposition par le Ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et le Ministère chargé des Outre-mer dans le cadre d'un plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 au sein des territoires ultramarins.

38 projets retenus, dont 7 en Guyane

Pour bénéficier de cette aide, des organismes ont répondu à l'appel à projets lancé en juillet par les deux ministères. Les initiatives devaient répondre à plusieurs critères, comme l’autonomisation des femmes (entrepreneuriat, insertion...) ou leur accès à la santé (notamment à la contraception).

38 projets ultramarins ont été retenus à l'issue d'une commission nationale composée de représentants de la Direction Générale des Outre-Mer et de la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Sept de ces projets sont guyanais. Ce sont les suivants :

Le dispositif KAAKITI FOE OEMANG (la force des femmes), présenté par le Carbet des associations du village chinois ;

"Encourager l’insertion socio-économique et financière des femmes en Guyane en leur donnant accès à l’entrepreneuriat grâce au microcrédit accompagné", par l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) ;

"Renouvellement au lancement de la plus grande promotion de femmes entrepreneures de France et d’Outre-mer interterritoire dans les quartiers politiques de la Ville avec le soutien de la BPI", présenté par les Premières de Guyane ;

Le Bricobus solidaire de l’Association nationale des compagnons bâtisseurs ;

Les permanences juridiques de proximité de l’Association Guyanaise d’Aide aux Victimes aux femmes et aux familles (AGAV)

Oyapock Coopération Santé (OCS), présenté par l’association IDsanté ;

"L’Albatros : production d’un court métrage réalisé par une femme", présenté par l’Association

Soley Production.

Une bonne nouvelle pour les associations

Le Bricobus solidaire est l'un des projets retenus. Porté par l’association nationale des compagnons bâtisseurs de Guyane, à Maripasoula, il est financé par la CAF. L'idée : intervenir chez des locataires pour les accompagner dans la réalisation des travaux locatifs obligatoires. Un projet mis en place depuis août 2023.

C'est ce qu'on appelle de la rénovation accompagnée. Ils réalisent les travaux avec nous pour apprendre. On a deux véhicules, dans lesquels il y a tous nos outils. Ce sont les bricobus avec lesquels on se déplace chez les bénéficiaires. [...] Ce sont généralement des femmes à qui on a affaire le plus souvent, les mères de famille. Les aider dans cette démarche favorise l'égalité entres les hommes et les femmes. Tomasz SZKALUBA, Chef de projet habitat au sein de l'association

"Ça nous aide énormément, on a toujours besoin de financement pour aider nos porteuses de projet", se réjouit Valentine Bonifasi, présidente des Premières de Guyane. Elle devrait recevoir 15 000 euros pour financer un projet avec BPI France en faveur des porteuses de projet habitantes des quartiers prioritaires. Le programme est en collaboration avec d'autres incubateurs.

Ce n'est pas la première fois que Les Premières de Guyane sont lauréates, l'incubateur a également bénéficié d'une aide l'année dernière. Celle-ci était destinée à l'ensemble des projets.