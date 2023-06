Accueil des demandeurs d’asile : une famille de 11 personnes hébergée d'urgence au bourg de Montsinéry

De la place pour les demandeurs d'asile qui passent par la Guyane. La Préfecture et la mairie de Montsinéry-Tonnégrande annoncent la mise à disposition d'un logement d'urgence, situé au bourg de la commune. Une famille de 11 personnes a ainsi pu quitter les rues de Cayenne pour s'y installer pour un moment.

Ludmïa Lewis •

Améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, c'est l'un des engagements des Service de l'État en Guyane. Ainsi, la Préfecture et la mairie de Montsinéry-Tonnégrande annoncent l'hébergement en urgence et sur le court terme d'une famille de 11 migrants (dont neuf enfants) au bourg de Montsinéry. La municipalité met à leur disposition un logement muni de trois chambres.

Entrée du logement d'urgence à Montsinnéry-Tonnégrande • ©Martial GRITTE

Cette habitation, qui appartient donc à la mairie de Montsinéry-Tonnégrande, est utilisée pour une durée temporaire, jusqu'au 15 juillet. Après cette date, la famille se rendra dans l'un des lieux d'accueil, plus ou moins pérennes, de demandeurs d'asile. Notamment à Cayene ou à Sinnamary.

La Préfecture de son côté financera les charges associées au fonctionnement de l’hébergement (eau, électricité, entretien et état des lieux). Elle garantira également une mobilité des membres de cette famille afin de leur permettre de poursuivre leur demande d’asile. C’est-à-dire qu'un véhicule de la Croix Blanche les transportera, au besoin, pour qu'ils effectuent leurs démarches administratives.

Une mobilisation attendue des autres communes

À ce jour, selon la directrice générale de la cohésion et des populations, il existe 999 places en hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif d'accueil des demandeurs d’asile. Les services de l'État espèrent une mobilisation d'autres communes du territoire pour obtenir d'autres solutions d'urgence. Aujourd'hui, ils sont aidés par Régina ou encore Sinnamary et Cayenne. Ils ont aussi reçu un appel de la commune de Mana et ont prévu une séance de travail avec la ville de Matoury.