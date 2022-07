Accueillant familial pour personnes âgées ou en situation de handicap : un métier d’avenir

L’accompagnement dans le grand âge constitue un enjeu sociétal qui doit nécessairement être pris en compte dans les politiques publiques. Se pose en Guyane, comme ailleurs, la problématique de l'accueil des personnes âgées ou en situation de handicap. Parmi les solutions proposées, figure celle de l’accueil familial. La Collectivité territoriale de Guyane a lancé une grande campagne de recrutement pour tripler le nombre d’accueillants familiaux en diminution sur le territoire guyanais.

Catherine Lama •

Depuis quelques jours diverses annonces via les réseaux sociaux ou encore à la télévision mettent en scène l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. La CTG a lancé une campagne de recrutement d'accueillants familiaux.

Ce dispositif d'accueil familial dépend de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement de 2015 qui s’articule sur 3 grands axes :

Amélioration du quotidien des personnes âgées ;

Amélioration des conditions de travail des aides à domicile (droit au répit des aidants);

Prévention contre la perte d’autonomie.

Géraldine Ho Tin Noé qui est directrice de l’autonomie à la CTG rappelle les objectifs de la collectivité à travers cette campagne de recrutement :

« Actuellement nous avons 14 accueillants familiaux, notre objectif est de parvenir à 35 supplémentaires sur tout le territoire. Les personnes intéressées se rapprochent du service de l’accompagnement médico-social à la direction de l’autonomie. Il y a un processus d’agrément (locaux, motivations…) la collectivité finance une formation initiale réalisée par l’IRDTS. Mais nous réalisons également des formations continues sur différents thèmes demandés par les accueillants familiaux.

Il y a des connaissances de base à acquérir au niveau de l’hygiène et de l’alimentation et pour identifier certaines pathologies liées au vieillissement et dans l’apprentissage de bonnes pratiques. »

A noter que cet accueillant est indépendant. Il est son propre patron et contracte de gré à gré directement avec les personnes qu’il reçoit et qui le rémunèrent. Cela peut aller de 1 à 3 accueillis.

En moyenne, « ces clients » déboursent 1600 euros par mois pour cet hébergement. Pour les personnes qui ne disposent que très petits revenus, il y a des aides comme l’APAH pour compléter le différentiel notamment en cas de dépendance. La PCH, (la prestation de compensation du handicap), s’applique pour les personnes en situation de handicap.

La CTG assure le suivi des accueillis et effectue, quand cela s’avère nécessaire, les contrôles sur place.

Développer et diversifier l’offre d’hébergement pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap

Ce dispositif permet d’apporter à ces demandeurs âgés ou handicapés une alternative entre la vie à domicile où dans un établissement spécialisé, de lutter contre l’isolement et d’offrir une cellule familiale à ceux qui en sont dépourvus.

Il faut savoir que cet accueil peut-être temporaire ou permanent ce qui apporte une solution pour les aidants familiaux qui prennent en charge leurs parents ou des proches et qui ont besoin de répit.

Mais souligne la directrice de l’autonomie, Géraldine Ho Tin Noé :

« Il s’agit pour nous de susciter des vocations puisque nous sommes dans un contexte où il y a une rareté des professionnels dans le champ du médico-social. Souvent les personnes qui s’orientent vers ce métier ont été très proches de leurs grands-parents mais cela reste une activité professionnelle avec un fonctionnement à respecter…».

C’est un véritable challenge auquel s’attelle la CTG car, comme ailleurs dans l’hexagone, les offres d’accueil familial sont en baisse. En 2019, il y avait 19 familles d’accueil en Guyane et en 2022, elles ne sont plus que 14.

A titre de comparaison en France, entre 2013 et 2021, les accueillants familiaux sont passés de 9 742 à 8 789 et les accueillis de 14 749 à 13 810.

Toutefois, ces derniers mois les candidatures locales ont augmenté et sont à l’examen.

Il faut savoir que la CTG a mis en œuvre depuis 2020 un schéma territorial de l’autonomie, il s’appliquera jusqu’en 2024. Il répond aux problématiques locales notamment concernant les adultes handicapés et personnes âgées au travers d’actions de prévention, entre autres opérations, pour le lien social ou encore pour l’accès au numérique. Tout cela se fait en collaboration avec les mairies, les associations dans le cadre de partenariats.

A retenir : Les personnes âgées représentent entre 8 et 9% de la population mais c’est une part en forte expansion qui sera multipliée par quatre d’ici 2050.