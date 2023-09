Affaire du FHEJOC : les jeunes font de la résistance et demeurent sur place

Un mois après sa fermeture programmée pour remise à neuf, le foyer FHEJOC est toujours ouvert à Cayenne ! Les douze derniers locataires n’ont plus d’eau depuis deux semaines… Ils ne veulent pas quitter le site avant d’avoir eu des assurances écrites sur leur relogement, un accompagnement et le maintien de la vocation d’accueil de ce foyer de jeunes de l’ouest et de l’intérieur

Laurent Marot/CL •

Chaque matin, c’est le même rituel pour douze derniers occupants du FHEJOC, le Foyer d’Hébergement des Jeunes de l’Ouest en Formation, ils remplissent des seaux pour leurs besoins quotidiens, l’eau est coupée depuis deux semaines. Véronica Moussa, jeune hébergée au FHEJOC :

"On transporte de l'eau dans les salles de bains à l'intérieur et on se lave... Comme il n'y a plus de personnel, on doit aussi nettoyer les locaux. On vient ici pour transporter de l'eau. Il faut savoir que ce point d'eau ne nous appartient pas, il est à notre voisine ".

Le gestionnaire, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint Laurent voulait fermer le foyer 31 juillet, pour rénovation, le personnel a quitté les lieux. Mais les derniers occupants refusent de partir tant qu’ils n’ont pas des assurances écrites sur leur relogement et sur le maintien de la vocation de FHEJOC en faveur des jeunes de l’ouest après rénovation.

"... Ils ne nous ont pas donné les documents que nous avons demandés. Celui de la CTG qui explique ce qui sera fait pour nous. Celui de la Siguy qui dit que le FHEJOC va rester le FHEJOC même après notre départ... nous voulons une vraie solution pour nous."

Les jeunes souhaitent aussi une lettre du préfet. Le président de la CTG a pourtant promis par courrier un relogement dans des villas à Montabo, au plus tard le 11 août, via l’association SOLIHA, plus un accompagnement par la mission locale, mais cela n’a pas suffi. Ces jeunes de l’ouest contestent la vétusté et défendent leur foyer

"On vient de l'ouest, on se connaît, on parle la même langue, c'est sympa. Le prix est abordable pour nous car nos parents ne travaillent pas, pour nous c'est compliqué !"

Selon nos informations, le FHEJOC n’a plus l’autorisation d’ouverture de l’Etat depuis le 31 juillet. Contactée, la direction de la SIGUY, propriétaire des lieux, attend la restitution des locaux par le CCASS. Selon la SIGUY, l’usage futur du site relève de l’Etat en concertation avec la CTG, dans le cadre d’un appel à projet.

La société immobilière confirme la « vétusté générale » du site. Il doit être rénové, notamment pour obtenir l’agrément nécessaire au financement de ce type de structure.