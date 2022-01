Affaire Goudet / Anicet : suite du procès ce 13 janvier 2022 à la cour d’appel de Cayenne

Jeudi 13 janvier 2022, au Tribunal de Cayenne, se tient le procès en appel d'Olivier Goudet. Le président de l'association Trop Violans a fait appel dans le cadre de l'affaire l'opposant à Jean-Yves Anicet, datant d'août 2019. Il avait écopé de cinq ans de privation de droits civiques et de six mois de prison avec sursis.

Ludmïa LEWIS •

C’est une affaire vieille de plus de deux ans. Ce jeudi 13 janvier 2022, à 8h00, Olivier Goudet est convoqué à la cour d’appel de Cayenne. Le président du collectif Trop Violans sera jugé une nouvelle fois dans le cadre de l’affaire qui l’oppose au policier Jean-Yves Anicet. Ce matin, il est venu accompagné des membres de son association au centre-ville.

Olivier Goudet devant le Tribunal de Cayenne pour l'affaire avec Jean-Yves Anicet. Le militant brandit une réplique du Code noir. • ©Olivier DAMONE

Le 28 août 2019, les deux parties ont une altercation lors d’un rassemblement devant l’hôtel de la Collectivité Territoriale. Selon les témoignages, l'entrée est refusée à Olivier Goudet mais autorisée à d’autres membres du collectif. D’après le principal concerné et les membres de Trop Violans présents sur place, des violences ont lieux. Les deux hommes portent plainte.

Sur une banderole, les militants demandant la libération de Stéphane PALMOT, Gilles BEAUDI, Richard CIMONARD et Marchener ALEXANDER. • ©Olivier DAMONE

Après une audience tenue le 10 septembre 2020 au Tribunal Correctionnel de Cayenne, le verdict tombe le 5 novembre 2020. Olivier Goudet écope finalement de cinq ans de privation de droits civiques et de six mois de prison avec sursis. Jean-Yves Anicet est, lui, relaxé. Le militant guyanais et leader de Trop Violans décide de faire appel de la décision.