Affaire Marcel Porthos : La demande de remise en liberté du pasteur rejetée par la Cour

Condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et de violences, Marcel Porthos réclamait une remise en liberté sous conditions. Une demande refusée par la chambre d'instruction, qui maintient le pasteur en prison.

Tristan Dereuddre (stagiaire) •

Déclaré coupable de "viols et viols sur mineur de 15 ans" et de "violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité sur mineur de 15 ans", le pasteur et ancien cadre d'EDF Marcel Porthos va rester en prison. Alors qu'elle avait fait appel de la décision, la défense avait réclamé sa remise en liberté sous conditions. Une demande rejetée par la chambre d'instruction aujourd'hui.

Un peu plus tôt dans la matinée, l'avocat partie civile, Maître Marcault-Derouart, protestait vivement contre cette demande : "Il me paraît inenvisageable qu'il soit libéré quelques jours seulement après avoir été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Les parties civiles sont horrifiées par l'idée qu'il puisse être libéré, et j'espère bien que la Cour d'appel ne fera pas droit de cette libération, qui n'est assortie sur aucun élément médical ou juridique. C'est assez sidérant de demander une remise en liberté dans un tel contexte", s'offusque-t-il.

Un avis visiblement partagé par la chambre d'instruction qui a rendu son délibéré en début d'après-midi : le pasteur reste en détention provisoire, en attendant son jugement en appel. L'arrêt de la chambre précisant les motivations du délibéré devrait être rendu public demain.

Maître Jérôme Gay, avocat de la défense, s'exprimera une fois l'arrêt publié.