Affaire Omer Arneton : les excuses des deux accusés

Nikerson Perdius/MCThébia •

Les circonstances exactes du meurtre d’Omer Arneton seront abordées aujourd’hui à l’occasion de la deuxième journée du procès qui se tient à la cour d’assises de Cayenne. Depuis lundi, deux accusés comparaissent devant la cour et les jurés.

Les excuses de Daiana Ramos Rodrigues et Domingos Carvalho Esquerdo, ont marqué cette première journée. Des excuses loin de convaincre la famille Arneton. Les circonstances exactes du meurtre d’Omer Arneton seront abordées aujourd’hui à l’occasion de cette deuxième session. La première journée était consacrée à l’exposé des faits, aux auditions du médecin légiste, des enquêteurs et des témoins…

Compte rendu d'audience Nikerson Perdius :

Rappel des faits

Omer Arneton, 91 ans, a été retrouvé mort le 18 juin 2018, par son fils venu lui rendre visite. Le nonagénaire était pieds et poings liés, bâillonné, battu à coups de crosse. L’asphyxie est la cause de sa mort, selon le médecin légiste de l’époque. Deux mois, plus tard, deux suspects sont interpellés. Le mobile du crime : le vol de cochons appartenant à la victime pour les revendre sur les sites d'orpaillage illégaux.

Les avocats de la défense et de la partie civile attendent beaucoup cette deuxième journée. La personnalité des accusés sera passée au peigne fin. L’audience a démarré à 8h45 à la cour d’assises de Cayenne…