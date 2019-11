Anniversaire : Saint-Laurent prépare ses 70 ans de commune de plein exercice

Le samedi 9 novembre 2019, la ville de Saint-Laurent célébrera ses 70 ans de commune en plein exercice. A cette occasion, plusieurs festivités sont prévues. Et parmi les temps fort, la découverte de 7 objets plantés sur la place de l’église qui suscite la curiosité des habitants.







Eric Léon/P.N •

"Peut être que ce sont des statues de mages? "

"C'est une surprise, il faudra être là le 9 novembre, pour savoir ce qu'i y a en dessous."

"La surprise ne sera pas de taille, si je vous le dis maintenant. On va laisser le temps, ce sera la surprise le jourJ."

"On a mis beaucoup de plantes et de fleurs, des buissons ardents, pour le chemin tout autour du monument, des bougainvilliers, pour que ce soit bien fleuri. Il y a beaucoup de soleil, donc ça va bien tenir."

La place de l’église attirent tous les regards des passants depuis quelques jours. 7 objets drapés et plantés tout autour de la fontaine attirent la curiosité. A la sortie des cours, des élèves tentent de comprendre ce qui se cache derrière ces formes.Nous essayons d’en savoir un peu plus auprès des élus que nous croisons. Mais rien ne filtre.La place de l’église est dans un nouveau décor. Une centaine de plants sont mis en terre sur 500 m2. Objectif : embellir l’espace, pour le rendre plus attrayant.Selon nos sources, le projet a été initié et réalisé entièrement par le service technique de la Ville. Sur ces 4 mètres de hauteur, l’oeuvre devrait représenter les 70 ans de la commune et l’un des atouts de la région. Le mystère de la place de l’église sera dévoilé, le samedi 9 novembre.