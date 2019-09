Apatou : Les parents de l'école du village Providence en colère

C'est une petite montée de tension qui s'est produite ce matin à Apatou avec la venue des parents du village de Providence. Une nouvelle fois leurs enfants sont pénalisés : il manque deux enseignants dans leur écart, de plus il n'y a pas de transport fluvial pour les enfants des bourgades avoisinantes. Une situation qui n'est plus tolérable à leurs yeux.

Le maire de la commune, Paul Dolianki les a reçu. Il a leur a explique que :

...Comme partout ailleurs, il manque des enseignants ce qui concerne le rectorat et pour le ramassage scolaire, cela concerne la CTG...

Le maire souhaite trouver une issue rapide, il a interpellé le sous-préfet qui va se tourner vers le rectorat. Selon le 1er édile une solution sera trouvée.

Néanmoins faut-il rappeller que le recteur Alain Ayong Le Kama a confirmé lors d'une interview à la radio qu'il manquait encore des enseignants sur les postes isolés du Maroni faute de candidats.