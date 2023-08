Assomption : pourquoi célèbre-t-on la Vierge Marie le 15 août ?

C’est l’une des fêtes les plus importantes du calendrier. Le 15 août, les chrétiens célèbrent l’Assomption. Une date importante tant par sa symbolique religieuse qu'historique. L'Assomption est une des grandes fêtes de la vie chrétienne, fréquemment accompagnée de processions. Elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre, autrement dit le moment où la Vierge Marie, mère de Jésus, est "montée au ciel".

En Guyane, cette date revêt une symbolique mariale.

Père Stanislas ACCALOGOUN Délégué Épiscopal à la communication et Vicaire à Saint Antoine de Padoue - Cayenne • ©Archives personnelles

L’Assomption dans l’église est le moment de la montée de Marie corps et âme dans la gloire de Dieu, la montée de Marie au ciel. Le Christ ne veut pas laisser sa mère et le corps de sa mère connaître la corruption. Au delà de cette fête il faut reconnaitre que Dieu est reconnaissant, que Dieu exprime sa reconnaissance envers Marie. Pour la Guyane, cette fête doit nous amener à la reconnaissance aussi envers l’un et l’autre, envers nos parents, nos mères. Aujourd’hui Marie est mise à l’honneur, c’est une façon pour nous chrétiens de mettre à l’honneur notre mère aussi. Nous devons être reconnaissants envers celles qui nous ont donné la vie.