Atlas de la biodiversité communale : remise des prix du concours de dessins à Rémire-Montjoly

44 élèves de huit établissements de Rémire-Montjoly ont participé à un concours de dessins organisé dans le cadre du projet de l'Atlas de la biodiversité communale. Un événement organisé par le GEPOG. L'objectif : sensibiliser les plus jeunes sur les différentes espèces animales et botaniques qui évoluent dans leur commune, pour mieux les préserver.

Tristan Dereuddre (stagiaire) •

Ce mercredi 31 mai, en fin de matinée, l'auditorium de la mairie de Rémire-Montjoly accueillait plusieurs dizaines d'élèves et leurs parents pour la remise des prix du concours de dessins de l'Atlas de la biodiversité communale (ABC).

Porté par la municipalité et une association de protection de l'environnement, le GEPOG, ce projet a pour but de faire mieux connaître l'environnement de la commune :

On souhaite sensibiliser sur la faune et la flore présentes au sein de notre commune. Pour cela, les membres de l'association vont sur le terrain pour inventorier la biodiversité. On fait également de la diffusion de connaissance environnementale. Anne Durand, responsable de programme biodiversité et urbanisme au GEPOG (Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane)

Sensibiliser les plus jeunes par l'expression artistique

Pour elle, l'art est un excellent moyen de sensibiliser les plus jeunes aux risques de l'érosion de la biodiversité. "C'est un bon moyen de faire prendre conscience aux élèves que la biodiversité se trouve aussi autour d'eux, et qu'ils doivent en prendre soin. On a organisé ce concours pour leur permettre d'observer ce qu'ils ont à proximité d'eux, dans leur cour d'école, et de pouvoir retranscrire cela par dessin. On a beaucoup d'iguanes, et beaucoup de papillons", sourit-elle.

Sur les 40 élèves, huit lauréats sont récompensés par un jury. Mais à la fin, tout le monde est gagnant : chaque participant repart avec une paire de jumelles, une encyclopédie sur les oiseaux guyanais, des posters et d'autres lots.

Remise des prix du concours de dessins de l'Atlas de la biodiversité communale, à Rémire Montjoly, le 31 mai 2023. • ©Tristan Dereuddre

Convaincue de la nécessité de l'Atlas de la biodiversité communale, Anne Durand espère voir le projet se pérenniser sur les prochaines années. Car l'ABC répond à un appel à projet national d'ampleur d'une durée de deux ans. Parmi les financeurs partenaires, on retrouve principalement l'Office Français de la Biodiversité, ainsi que l'Office de l'Eau de Guyane. Quatre autres communes du département (Mana, Saul, Papaichton, et Matoury) ont également participé.