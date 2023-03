Au Brésil, 30% des hauts fonctionnaires devront être noirs ou métis

Au Brésil, le président Lula s'engage fermement dans le combat contre les inégalités en particulier les inégalités raciales. Avec un geste fort : il a décidé de réserver près d'un tiers des postes de hauts fonctionnaires fédéraux aux Noirs et aux Métis.

Brasilia fait un nouveau pas important sur la voie de la discrimination positive. Inacio Lula da Silva, dit Lula, vient de signer un décret selon lequel, d'ici fin 2025, 30% des postes de hauts fonctionnaires fédéraux seront réservés aux personnes noires ou métisses.

Tourner la page de la discrimination et éradiquer le racisme

Le président brésilien a ainsi clairement exprimé sa volonté d’ouverture des cercles du pouvoir :

Il est temps de tourner définitivement la page de la discrimination, des préjugés et de l'exclusion. Les Noirs ne seront pas traités par ce gouvernement uniquement comme des bénéficiaires de politiques sociales, mais comme des protagonistes de leur propre histoire… Luiz Inácio Lula da Silva, Président de la République fédérative du Brésil

Et le patron de l’exécutif enfonce le clou n’hésitant pas à employer des métaphores agricoles pour stigmatiser le racisme de fait qui sévit encore :

Le racisme est à l'origine des inégalités et doit donc être combattu comme la peste dans la plantation. Ce n'est qu'à cette condition que nous obtiendrons des récoltes toujours plus abondantes. Luiz Inácio Lula da Silva, Président de la République fédérative du Brésil

Pas de discrimination en démocratie, et lutte contre les inégalités

De fait, le Brésil a été le dernier pays du continent américain à abolir l'esclavage en 1888. Il a la plus grande communauté noire et métisse (en dehors de l’Afrique). Elle représente un peu plus de la moitié de la population. Mais en 2021, seulement 5 % des cadres des 500 plus grandes entreprises du pays étaient noirs ou issus d'une minorité. Une situation inacceptable aux yeux de Lula :

Aucun pays au monde ne sera une véritable démocratie tant que la couleur de la peau des gens déterminera les opportunités qu'ils auront ou n'auront pas, tout au long de leur vie. Luiz Inácio Lula da Silva, Président de la République fédérative du Brésil

La remarque du chef de l'Etat s'applique aussi pour les discriminations en matière de genre.

Après le soutien aux droits des Amérindiens, notamment contre l'orpaillage illégal et le renforcement de la politique d'allocations pour les plus démunis, le président Lula confirme l'orientation de son mandat vers la lutte contre les inégalités, en faveur de tous les déshérités du Brésil.