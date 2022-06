Baccalauréat 2022 : 3798 élèves sont inscrits en Guyane

C’est parti pour le bac 2022. Ils sont des milliers dans l’académie à s’être soumis à l’épreuve de philosophie ce mercredi. Un examen symbolique, car les épreuves écrites de spécialité se sont tenues du mercredi 11 au jeudi 13 mai. En fonction de la filière, le calendrier des épreuves se tiendra tout le long du mois de juin.

Marie-Claude Thébia •

Passer le baccalauréat depuis deux ans n’est pas une sinécure. La réforme du baccalauréat initiée par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer n'a jamais pu être mise en place correctement en raison de la crise sanitaire. Cette année, pour la filière générale et technologique, les épreuves écrites de spécialité se sont tenues, en fonction des matières, du mercredi 11 au jeudi 13 mai. Ces épreuves, prévues initialement en mars dernier, encore jamais organisées, ont été reportées de deux mois.

La note retenue pour les enseignements concernés (histoire-géographie, langues vivantes A et B, enseignement moral et civique, enseignement scientifique en voie générale, mathématiques en voie technologique, et enseignements optionnels) est une moyenne annuelle. Elle sera harmonisée par une commission académique en fin d’année scolaire 2021-2022. Ces notes n'ont donc pas été prises en compte dans Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. À la place, les dossiers indiqueront les moyennes de spécialités sur les deux premiers trimestre de Terminale.

Des chiffres constants

©Lindy Nédan

En Guyane, ils sont 3798 élèves cette année à prétendre à ce diplôme, passage obligé pour accéder à des études supérieures : 1507 en bac général, 749 en filière technologique et 1542 en baccalauréat professionnel. L’an dernier, ils étaient 3758 inscrits. Ce mercredi, les candidats ont passé la philosophie. Prochaine épreuve : le Grand oral entre le lundi 20 juin et le 30 juin 2022.

Un mois d'examen pour la filière professionnelle

Les lycéens qui ont opté pour le baccalauréat professionnel passent leurs épreuves jusqu'au 24 juin (Mathématique et Physique-Chimie, Français, Histoire-Géographie et EMC, Prévention, Santé Environnement, Economie-droit ou Economie-Gestion, Arts appliqués et Cultures artistiques, Langues vivantes A, Langues vivantes B).

Les résultats sont prévus le 5 juillet, la session de rattrapage elle se tiendra le 6 et 7 juillet. Les résultats définitifs seront connus le 8 juillet.