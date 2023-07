Baccalauréat : 65,4 % de réussite toutes filières confondues en Guyane

65,4 % de réussite au baccalauréat toutes filières confondues. Les chiffres viennent de tomber. En 2022, ils étaient 63,1 % à obtenir le précieux sésame. Un léger mieux pour l"Académie de Guyane.

Marie-Claude Thébia •

75,2 % de réussite au Bac général, 67,1 % au Bac technologique, et 54,1% dans la filière professionnelle, le bilan est globalement positif pour l’Académie de Guyane. Les taux nationaux ne sont pas atteints, mais en général et en technologie, les chiffres sont légèrement plus élevés que l’an dernier. Toutes tendances confondues, 65,4 % des lycéens en terminale ont passé l’épreuve du premier tour (2022 : 63,1%). Des chiffres loin cependant du taux national qui est de 84,9 %. En 2023, 3 868 candidats se sont présentés.

Au Baccalauréat général, ils sont 75,2% des Terminales à avoir obtenu le précieux sésame. En 2022, ils étaient 73,8 %. La moyenne nationale est de 90,8%. Au total, 1 599 candidats se sont présentés (1 518 en 2022).

Au Baccalauréat technologique, ils sont 67,1 % à avoir passé le premier tour. Plus de 11 points de plus que l’an dernier (56%). Le taux national lui est de 78 %. 769 candidats étaient inscrits pour le Bac Technologique (731 en 2022)

Série ST2S : 66,3 % (59,4 % en 2022) - taux national : 81,5 %

Série STHR : 71,4 % (59,3 % en 2022) - taux national : 91,6 %

Série STi2D : 56,1 % (42,6 % en 2022) - taux national : 83,5 %

Série STL : 57,6 % (41,3 % en 2022) - taux national : 83,5 %

Série STMG : 73,1 % (59,4 % en 2022) - taux national : 73,4 %

Enfin 54,1 % des lycéens ont obtenu leur Bac professionnel. Une légère baisse eu égard à 2022 où ils étaient 55,5%. Le taux national est de 78,0 %.

Les épreuves de rattrapage sont prévues les 5, 6 et 7 juillet 2023. Seuls les candidats dont la note globale à l’examen est égale ou supérieure à 8, et inférieure à 10 sur 20 peuvent y participer.