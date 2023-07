Bernard Jason du village Favard, victime d’un accident de jet ski sur l'0yack sera inhumé le 5 juillet à Roura

Pour la famille de Bernard Jason, le souvenir de l’accident est en encore très prégnant. Les deux rescapés qui étaient à bord de la pirogue percutée le 18 juin, Johan et sa compagne, se remettent difficilement et lentement de ce traumatisme. Ils sont suivis par un psychologue à l’hôpital de Cayenne.

« Nous sommes suivis par un psychologue à l’hôpital de Cayenne pour nous permettre d’absorber le choc émotionnel. C’est dur de reprendre la pirogue, de passer devant l’endroit où a eu lieu l’accident... c’est aussi très difficile pour la petite fille qui réclame son père. »

Néanmoins, cet intervenant en tourisme reprendra ses activités mardi.

Johan a dû avec les autres membres de la famille, préparer les obsèques de son cousin. Sans beaucoup de moyens, a fait appel à la solidarité en lançant une cagnotte le 20 juin. Elle affiche, aujourd’hui, la somme de 1950 euros déjà versés aux Pompes Funèbres. À peine la moitié du prix des funérailles qui coûte 4800 euros. La famille remercie tous ceux qui se sont déjà mobilisés.

Bernard Jason sera inhumé ce mercredi 5 juillet au cimetière de Roura.

Au-delà de sa peine, Johan lance un appel aux autorités :

« Nous souhaitons que les autorités prennent leurs responsabilités. Nous sommes des citoyens français que l’on ne doit pas abandonner. Il y a toujours autant de monde le samedi, et le dimanche sur la rivière. Nous sommes des citoyens français que l’on ne doit pas abandonner. Aujourd’hui c’est nous, mais demain, et je ne le souhaite pas, cela pourrait toucher une autre famille avec des enfants si le site n’est pas sécurisé. Dans quelque temps tout sera oublié et reprendra de plus belle ! »