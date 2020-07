Brésil: sous les applaudissements des Oiapoquois, la mairesse démise de son poste le mois dernier reprend ses fonctions

C'est une affaire politique à rebondissement qui secoue actuellement la ville brésilienne d'Oiapoque, à la frontière de la Guyane.

Maria Orlanda Garcia a repris ses fonctions de mairesse d'Oiapoque alors qu'elle avait été accusée récemment d'avoir détourné du matériel Covid pour profit personnel.





Jocelyne Helgoualch/ Isabel Lerouge •

Un cortège d' habitants d'Oiapoquois a accompagné la mairesse jusqu'à la mairie pour son retour

Le retour de la mairesse d' Oiapoque • ©Prefeitura de Oiapoque

Maria Orlanda Garcia retrouve son fauteuil de maire d'Oiapoque • ©Prefeitura de Oiapoque

La simple affirmation selon laquelle lʼaccusée utilisait la structure de la mairie pour dissimuler l'activité illégale n'était pas accompagnée de preuves propres à corroborer cette présomption. Maria Do Carmo Cardoso, juge fédéral

Un retour de la mairesse d'Oiapoque sous les applaudissements • ©Pefeitura de Oiapoque

Le matériel, les médicaments et les tests avaient été retrouvés au domicile de la mairesse

Un retour en mairie salué par des Oiapoquois venus soutenir leur mairesse.Maria Orlanda Garcia avait cessé ses fonctions de maire le 24 juin dernier à la demande de la Police Fédérale et du ministère public fédéral.Cette affaire avait parachuté l'adjoint au maire, Erlis Karipunas dans le fauteuil de 1er magistrat de la ville d'Oiapoque le mois dernier. Mains dans la main, les 2 élus sont revenus ensemble à la mairie.Un retour aux affaires politiques après la décision de la juge Maria Do Carmo Cardoso du Tribunal régional fédéral. La magistrate a décidé que la mairesse pouvait reprendre son poste à la mairie d'Oiapoque.la juge précise à la presse brésilienneLa Police Fédérale soupçonnait l' élue d'Oiapoque d'avoir détourné des tests Covid-19, des médicaments et du matériel de recherche de l'université fédérale de Pelotas qui effectuait des recherches dans cette région de l'Amapa sur la pandémie du coronavirus.Lors des perquisitions au domicile de la mairesse, la police avait également trouvé des sacs à main de luxe. L'accusation estimait qu'il s'agissait de sacs achetés avec l'argent detourné de la ville pour un montant de 5000 Réals.La juge fédérale n'a pas retenu de charges contre Maria Orlanda Garcia.