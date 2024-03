Cacao : décès de Marc Ya Va Thaï, un des pionniers de l'agriculture hmong en Guyane

Agriculteur hmong installé à Cacao depuis 1977, Marc Ya Va Thaï est décédé cette semaine, à 79 ans. Il est considéré comme l'un des pionniers de l'agriculture guyanaise, celui qui a introduit le ramboutan en Guyane dès 1978. La communauté Hmong rend hommage à l'un de ses leaders.

Thierry Merlin / Isabel Lerouge •

Né au Laos, Marc Ya Va Thaï est arrivé en Guyane en 1977. Il a fait partie de la centaine de familles à s’installer à Cacao. À l’époque, tout est à construire : routes, écoles, habitations, cultures agricoles… C’est le premier pari que va relever Marc Ya Va Thaï.

Agriculteur et bâtisseur, Marc Ya Va Thaï a guidé nos parents, la communauté hmong, pour vivre et s’adapter ici en Guyane. Albert Siong, président de la Chambre d'agriculture de Guyane

Leader charismatique de sa communauté, Marc Ya Va Thaï était l’un des pères fondateurs, un des bâtisseurs de Cacao, le premier village hmong de Guyane.

Précurseur dans la production du ramboutan, Marc Ya Va Thaï a investi le marché local en 1990, puis il s'est lancé à la conquête des marchés hexagonaux et antillais. • ©Guyane La Première

Pourtant, lorsqu’il a débarqué à Cayenne, en 1977, Marc Ya Va Thaï ne maîtrisait pas encore le français. Dans leurs bagages, les Hmongs transportaient alors des plants de fruits et de légumes cultivés en Thaïlande. « Nous manquions encore de beaucoup de choses », raconte Albert Siong, le président de la Chambre d’agriculture de Guyane.

Première récolte de ramboutans en 1987

Marc Ya Va Thaï est donc retourné en Thaïlande en 1978 pour ramener différentes semences, dont celle du ramboutan. À l'époque, le fruit était totalement inconnu en Guyane. Après plusieurs tentatives, première récolte en 1987 ! En 1990, Marc Ya Va Thaï a été le premier agriculteur à proposer des ramboutans sur le marché de Cayenne. Des fruits récoltés sur les plus de 200 pieds de son exploitation.

Mon père a importé tout un monde agricole qui est devenu aujourd’hui la plus grosse activité économique des Hmong de Guyane. Toute la palette de fruits et légumes que l’on trouve sur les marchés du péyi, c’est lui. Mon père avait un savoir-faire et un dévouement important, il voulait toujours essayer de faire évoluer la population. Philippe Ya Va Thaï

Après avoir investi le marché local, Marc Ya Va Thaï s'engage aussi dans la conquête des marchés hexagonaux et antillais. La Martinique en 1996, avec plus de quinze tonnes à chaque saison. Puis le grand marché de Rungis en île-de-France pendant cinq ans avec des dizaines de tonnes de fruits expédiées chaque année.

À la recherche de variétés originales

Marc Ya Va Thaï ne s'est pas arrêté pas au ramboutan. Il s'est lancé dans la culture de nombreuses variétés de fruits et légumes venus de Thaïlande et du Vietnam, toujours à la recherche de nouvelles saveurs et de variétés originales.

Marc Ya Va Thaï est l’un des agriculteurs qui a su travailler avec le CIRAD pour aider les autres agriculteurs. Il a ainsi testé beaucoup de variétés de mandarines, des variétés de la Martinique, de la Corse.. Mais c’est la variété importée de Thaïlande qu’il a réussi à faire pousser en Guyane. Albert Siong, président de la Chambre d'agriculture de Guyane

Considéré comme l'un des pionniers de l’agriculture guyanaise, Marc Ya Va Thaï, père de neuf enfants, est décédé cette semaine à l’âge de 79 ans. Il a été inhumé mercredi 13 mars au petit cimetière de cacao. Toute la communauté hmong de Guyane lui rend hommage durant plusieurs jours.