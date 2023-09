Cancer des jeunes : deux jours de prévention organisés au collège Maurice Dumesnil

La campagne "Septembre en or" s'est déroulé durant deux jours au collège Maurice Dumesnil de Concorde.

La Ligue contre le cancer est intervenue le 26 et 27 septembre dans le cadre de la campagne "septembre en or". L'objectif est de prévenir les cancers chez les nourrissons et enfants. L'ensemble des troisièmes de l'établissement Maurice Dumesnil à Matoury ont pu discuter autour de ce problème de santé majeur.

Les élèves de troisième de la classe Maurice du collège Maurice Dumesnil n'assistent pas à un cours traditionnel, en ce mercredi 27 septembre. Leurs regards sont pointés vers l'intervenante, Rosine Maroudy, présidente départementale de la Ligue contre le cancer. Celle-ci débute sa présentation par un traditionnel questions-réponses. Les étudiants sont bien au fait de la dangerosité du cancer mais très peu savent que celui-ci touche également les bébés et enfants. Chaque année, environ 1 800 enfants et adolescents sont nouvellement atteints du cancer, selon l'Institut Curie. Quant aux facteurs de risque, le tabac et l'alcool sont rapidement cités par la classe. Pourtant, comme le souligne Rosine Maroudy, une alimentation déséquilibrée peut également être un facteur de santé aggravant : Aujourd'hui, plus personne n'a le temps de cuisiner. Pourtant, en Guyane, nous avons de nombreux fruits et légumes, comme des dachines, de la patate douce... C'est très bon pour la santé. Rosine Maroudy, présidente départementale de la Ligue contre le cancer 5.4% des cancers seraient liés à une mauvaise alimentation, selon la Ligue. Sensibiliser les plus jeunes Faire de la prévention auprès des plus jeunes permet de changer les comportements, insiste Rosine Maroudy : L'avenir, ce sont les jeunes parce que les adultes ont leurs habitudes et ils ne vont pas les changer. C'est bien que les jeunes entendent ce que nous avons à dire parce qu'ils peuvent vite tomber dans les dérives : les dérives alimentaires, de stupéfiants, d'alcool ou le tabagisme. Ce sont des facteurs très aggravants et il faut qu'ils l'entendent. Rosine Maroudy, présidente départementale de la Ligue contre le cancer Un point de vue que partage le principal de l'établissement, Adolphe Costade : "Nous avons reçu des retours positifs de la part des élèves. Nous pensons reproduire ce projet les prochaines années." Mettre des mots sur ce fléau mondial L'occasion de poursuivre la prévention auprès des étudiants. Nombre d'entre eux ont pourtant déjà été confrontés à cette maladie dans leur entourage mais bien souvent sans en comprendre les causes et conséquences : J'ai déjà eu des personnes dans ma famille qui ont été atteintes de cancer mais on ne m'avait pas dit quelles conséquences cela avait. Hillary, élève de troisième La Ligue contre le cancer poursuit ses opérations de sensibilisation. Un regroupement contre le cancer du sein aura lieu dimanche matin sur la Place des Palmistes, dans le cadre de la campagne "Octobre Rose".

