Un carbet pour rapprocher la Guyane et l’Ukraine

Un chantier solidaire à Kourou

Ils viennent de Maripasoula, de Camopi, de Saint-Laurent, de Macouria et de Kourou. Ils doivent, en une semaine, réaliser l’exploit de construire un grand carbet qui accueillera ensuite, dix jeunes Ukrainiens avec qui ils vont passer une semaine ensemble. Une semaine au cours de laquelle ils réfléchiront ensemble sur les questions de développement rural. Puis à la fin du mois les jeunes guyanais iront à leur tour en Ukraine. C’est une initiative de l’association Peupl’en Harmonie, qui base sa démarche sur des concepts innovants pour le territoire comme c’est le cas de son projet « Échanges solidaires et interculturels de jeunes en milieu rural ». L’intérêt est de permettre une meilleure connaissance entre communautés différentes et de favoriser l’émergence d’initiatives visant le développement endogène et durable des villages de Guyane. Ce projet porté par Peupl'en Harmonie est organisé en partenariat avec 2 associations locales : l’association Komami du village Kuwano de Kourou en Guyane et l’association Pangeya Ultima du village de Stina en Ukraine.