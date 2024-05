Cayenne : La Croix-Rouge reçoit les demandeurs d'asile dans de nouveaux locaux

La SPADA ou structure de premier accueil des demandeurs d’asile de la Croix-Rouge a quitté la rue madame Payé pour s’installer allée Tillandsias près du rond point de Baduel à Cayenne. Mais les attroupements sont encore importants, de nombreux demandeurs d’asile essaient d’obtenir un rendez-vous.

Pierre Tréfoux/ CL •

Des automobilistes sont excédés, ils doivent patienter de longues minutes pour sortir de leur résidence. En cause, la longue file d'attente devant les nouveaux locaux de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de La Croix-Rouge situés non loin du rond-point de Baduel, ils sont plusieurs centaines à espérer un rendez-vous pour régulariser leur situation.

Ils exhibent des tickets avec des numéros et attendent leur tour depuis des heures. Selon le personnel de La Croix rouge ces tickets sont des faux, aucun n’a été délivré par la structure, seuls les premiers arrivés ont pu être accueillis.

Des locaux d'accueil plus spacieux

La nouvelle crise migratoire haïtienne a provoqué un afflux vers la Guyane provoquant une saturation quasi permanente de l'instruction des dossiers des migrants. Les anciens locaux étaient trop petits pour permettre à ce service instructeur de remplir correctement ses missions.

Dans ces nouveaux locaux de La Croix-Rouge, il est maintenant possible de recevoir quotidiennement près de 500 demandeurs d’asile. Le bâtiment réunit tous les services du pôle asile de la Croix Rouge.

Avec 4 points d’accueil et des guichets uniques des demandeurs d’asile, plusieurs prestations sont proposées, parmi lesquelles, un accompagnement social et juridique pour pouvoir justifier et limiter la précarité. L’installation vise aussi à limiter la fracture numérique.