Cayenne : Les élèves du collège Gérard Holder initiés aux activités handisport

Toute une matinée pour découvrir 3 activités handispor. C’est ce qui a été proposé à 200 élèves ce 3 avril au collège Gérard Holder à Cayenne. La manifestation réunissait, outre les collégiens, de nombreux partenaires et en premier lieu le centre du Service National et de la Jeunesse de Guyane et Forces Armées en Guyane, instigateur de l'opération.

Catherine Lama •

Ce sont deux jeunes volontaires du Service civique, José Nemor, 20 ans et Kelvyn Das Neves Santana, 18 ans qui ont proposé cette opération de sensibilisation dans le cadre du programme « Aux sports jeunes citoyens ! » avec comme thématique spécifique : le handicap.

Ils avaient pour mission "porter un projet citoyen afin de sensibiliser les jeunes guyanais au sens de l'engagement et développer le lien armée/jeunesse". Kelvyn qui a un contrat d'adjoint de communication marketing au RSMA suit une formation en ligne et Josué a passé un concours, dont il attend le résultat, pour devenir infirmier militaire. Josué Nemor et Kelvyn Das Neves Santana volontaires au Service Civique du Centre du service National et de la Jeunesse de Guyane porteurs du projet handisport • ©Isabelle Lerouge Durant toute la matinée les collégiens ont été initiés à trois activités : le Basket fauteuil, la Course Handicap valide et le Volley assis. Chacun a, ainsi pu découvrir les difficultés auxquelles sont confrontés les porteurs de handicap. Handisport : découvrir le volley assis • ©Isabel Lerouge Une expérience qui a été suivie avec enthousiasme par les élèves. Au delà de cette découverte du handisport, ces collégiens ont aussi pris connaissance de ce qu'offre le CSNJ, dans le cadre de dispositifs comme le service civique, le contrat d'apprentissage ou les stages qui représentent autant de perspectives de formations pour certains de ces élèves.

