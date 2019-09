Cayenne : rentrée reportée à l'école provisoire Mirza après un droit de retrait des enseignants

Les enseignants dénoncent une installation précipitée

La rentrée reportée à l'école provisoire de Mirza La rentrée reportée à l'école provisoire de Mirza. Les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait, ils dénoncent une installation précipitée

Il faut rappeler que l’école maternelle Mirza a été fermée pour désamiantage. Pour accueillir les élèves, des mobil-home ont été installés à l’école Léodate Volmar.Pendant plus d’une heure, les parents ont attendu en vain avec leurs enfants de petite section. Une maman a exprimé sa colère face à un Inspecteur de l’Education Nationale venu annoncer le report de la rentrée à l’école maternelle provisoire de Mirza.Les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait, d’abord pour le risque amiante. C’est pour cela que l’école maternelle Mirza a été délocalisée dans ces mobil-home à l’école Léodate Volmar mais le doute demeure sur le mobilier scolaire qui a été déménagé. Les professeurs demandent qu'il soit nettoyé. Ils dénoncent aussi une école provisoire montée à la va-vite. Le jour de la rentrée, des ouvriers aménagent encore une sortie de secours. Il n’y a pas non plus d’escalier de secours. D’autres motifs sont avancés.La rentrée était étalée du lundi au jeudi, de la petite à la grande section. 372 enfants qui ne savent pas quand ils pourront aller à l’école.