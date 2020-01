Les actes homophobes en recrudescence en Guyane

Depuis plusieurs mois, les jeunes LGBT de Guyane, les jeunes gays lesbiennes, bisexuels et transgenres, font face à une recrudescence très inquiétante des actes homophobes et transphobes dans les lieux publics.

VE/CL •

Ils sont la cible de nombreuses agressions depuis plusieurs mois. Les jeunes LGBT sont souvent rejetés par leurs familles en Guyane. Homosexuels, bisexuels et transgenres, ils n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers le Refuge . L'association les accompagne depuis 2017 et elle note une recrudescence des actes homophobes. Elle a enregistré une dizaine de plaintes depuis le mois de septembre précise Stéphane Kuzan, coordinateur Guyane Outre-Mer :Les personnes LGBT de Guyane sont contraintes de vivre cachées, dans la peur et aspirent, pour certaines, à quitter le territoire pour vivre mieux.