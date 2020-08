Le calvaire des locataires de la cité Les florilèges à Cayenne qui résident dans des logements dégradés

Depuis plusieurs mois, une partie des habitants de la résidence « Les Florilèges » à Cayenne sont dans la souffrance. Ils se plaignent car leurs logements commencent à devenir invivables voire insalubres pour certains des locataires

Gaël Ho A Sim/CL •

Il y a des fissures un peu partout au plafond.. on peut regarder surtout ici et là-bas. Laure 14 ans

ici il y a un trou qui s’est formé, je ne sais pas comment ni quand ? Ça fait plutôt peur !

©G.HAS

... Chaque fois que j'appelle, on me dit je viens et personne... j'ai laissé tombé

Je suis restée maintes et maintes fois bloquée. Le problème n'est toujours pas résolu. Des fois ça bloque, j'insiste...

Il y a des appartements qui ont 20 ans et n'ont jamais été entretenus. Des portes qui gonflent. Beaucoup de problèmes d'humidité ce qui peut être grave pour la santé... Yvane Goua Porte parole de l’association Trop Violans

Laura réside depuis plusieurs années dans ce logement avec sa mère et ses frères et sœurs. Des fissures et des affaissements dus à l’humidité ont fait leur apparition au fil des ans.Une peur que plusieurs habitants partagent. Certains déplorent le manque de réactivité de leur bailleur face aux dégâts subis. L’homme qui nous interpelle a choisit de rester anonyme :Une porte coupe feu qui s’ouvre difficilement, pour Juliette, le fait de combiner plusieurs détériorations, rend la situation d’autant plus pesante au fil des semaines.De nombreuses dégradations constatées également par l’association Trop Violans, présente dans le quartier.Contacter par nos soins, le bailleur social en charge de cette résidence, la Semsamar, affirme qu'elle reprendra les travaux de rénovation d’ici le mois de septembre en partenariat avec les habitants.