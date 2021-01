Cayenne : des personnes manifestent leur ras-le-bol du couvre-feu au son du tambour devant la préfecture

Une cinquantaine de manifestants se trouvainet hier soir, passé 19h, devant la préfecture de Guyane dans un seul objectif : montrer leur mécontentement face au nouveau couvre-feu imposé à 19h ce samedi soir.

Fonctionnaires, chefs d’entreprises, particuliers, se disent à bout de souffle après 10 mois de crise sanitaire et de mesures limitant la liberté de circulation de chacun.

Des dispositions injustifiées et handicapantes pour l’économie du territoire selon un manifestant anonyme qui a bien voulu témoigner au micro de Lindy Nédan :

Le but ce n'est pas de chercher la confrontation avec les forces de l'ordre, c'est juste en temps que citoyens guyanais qui sont à bout, qui ont des amis , des frères, des sœurs qui sont en souffrance... vous avez des chefs d'entreprises qui sont à bout financièrement, psychologiquement, nerveusement, psychiquement cela atteint leur santé parce qu'ils ne voient pas le bout du tunnel... On est sorti du confinement on nous a mis sous couvre-feu avec des mesures, on s'adapte,, 22h, 21h et maintenant 19h sans aucune justification. On se base sur des chiffres qui ne veulent plus rien dire ...